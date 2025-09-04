שלושה בני אדם נרצחו הערב (חמישי) בתוך פחות משעה בשני אירועי ירי נפרדים בחברה הערבית.

בכביש החוף באזור נחשולים נרצחו שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה זיהו את השניים ישובים ברכבם, מחוסרי הכרה וללא דופק או נשימה.

"הוצאנו אותם מהרכב וביצענו בדיקות רפואיות, אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם", סיפר חובש מד"א יוסף יחזקאל פרידמן.

במקביל, בעוספיא נורה למוות גבר כבן 50 המוכר למשטרה. הרקע לרצח הוא סכסוך בין משפחות. צוותי משטרה מתחנת נשר הגיעו לזירה, פתחו בחקירה ואספו ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי. באזור נפרסו מחסומים ומבוצעות סריקות לאיתור החשודים.

מוקדם יותר היום נרצחה אישה ברהט ובמהלך השבוע נרצחו עשרה בני אדם במגזר הערבי.