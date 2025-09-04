נתניהו: כך נולד רעיון עיוות הצדק בבית הדין בהאג עומר מירון, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (חמישי) סרטון ובו מתקפה חריפה נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג והתובע הראשי כרים חאן.

"בשנה שעברה, צפו בתקשורת הבינלאומית האשמות שווא על פשעי מלחמה נגד ישראל. התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי, כרים חאן, אמר שהוא מתכנן לבוא לישראל כדי לראות את הדברים בעצמו. לפני שהגיע, הוא שיבח את מערכת המשפט העצמאית של ישראל החוקרת האשמות על פשעי מלחמה בעצמה. אך ביום הגעתו המתוכננת לישראל, חאן ביטל לפתע את ביקורו, ובאותו יום הוציא בקשה מזעזעת לצווי מעצר בלתי לגיטימיים, בה הוא מאשים אותי ואת שר הביטחון של ישראל, יואב גלנט, כפושעי מלחמה. זה פותח פתח להאשמות שווא נגד החיילים האמיצים של ישראל, ארצות הברית ודמוקרטיות אחרות הנלחמות בטרוריסטים שרוצים להרוס את הציוויליזציה המערבית", אמר נתניהו.

הוא סיפר כי הסיבה לביטול הפתאומי נודעה רק חודשים לאחר מכן. "מסתבר שכמה ימים לפני ביקורו המתוכנן של חאן, חברת צוות האשימה אותו באונס ובתקיפה מינית. חאן חשש שהקריירה שלו תיהרס, שתסתיים בבושת פנים. אחרי הכל, אחיו הצעיר, חבר פרלמנט בריטי לשעבר, נכלא בבריטניה בגין תקיפה מינית. חאן חשב במהירות. הוא גיבש תוכנית. הוא יסיח את תשומת הלב מההאשמות נגדו על ידי האשמת ישראל ואותי בהאשמות שווא בפשעי מלחמה. והתוכנית פשוטה. להעמיד את ישראל כשעיר לעזאזל, לגייס את ההמון האנטי-ישראלי מאחוריהם, ובכך להימלט מהצדק".

נתניהו הוסיף: "מאז, אישה נוספת הגישה את אותן האשמות נגד חאן. כעת, חאן הושעה מאז, אך צווי המעצר המגוחכים שלו וההאשמות השקריות הברורות שלו נגד ישראל לא הוסרו. יש להסירם, ולהסירם מיד, למען הצדק והאמת תנצח. ישראל הכניסה יותר משני מיליון טונות של סיוע לעזה. זה טונה אחת של סיוע לאדם. ואגב, חמאס גנב חלק ניכר ממנו. וישראל שלחה מיליוני הודעות טקסט וטלפונים לאזרחים פלסטינים, וקראה להם להימנע מסכנה. חמאס יורה באזרחים אלה כשהם מנסים לעזוב, והם עושים זאת כדי להשתמש באוכלוסייה האזרחית כמגנים אנושיים. זהו פשע מלחמה. צווי המעצר וההאשמות השווא נגד ישראל הם עיוות צדק, וזו הסיבה שהנשיא טראמפ ומזכיר בית המשפט רוביו הטילו סנקציות על כרים חאן ועל שאר פקידי בית הדין הפלילי הבינלאומי המושחתים בשל פעילותם המזיקה".