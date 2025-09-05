הממשל האמריקני ממשיך במאבקו נגד בית הדין הבין-לאומי הפלילי בהאג: הלילה (שישי) הודיע משרד החוץ של ארצות הברית על הטלת סנקציות נגד שלושה ארגוני זכויות אדם שסייעו לבית הדין בגיבוש תביעות נגד ישראל.

הנשיא דונלד טראמפ חתם בחודש פברואר על צו נשיאותי להטלת עיצומים נגד בית הדין בהאג, ומאז נקט ממשלו בשורת סנקציות נגד שופטים ותובעים בבית הדין שהיו מעורבים במהלך.

הסנקציות הוטלו על הארגונים אל-חק, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם והמרכז לזכויות אדם אל-מאזן.

שר החוץ מרקו רוביו ציין כי "ארצות הברית תמשיך לנקוט בצעדים מול ניסיונות בית הדין הבין-לאומי לפגוע בריבונותה ובריבונות בעלות בריתה, ותעניש גורמים אשר משתפים פעולה עם ניסיונות אלה".

בישראל בירכו על המהלך. שר החוץ גדעון סער הגיב "בית הדין הפלילי הבין-לאומי נעזר בארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים במסע הצלב הפוליטי שלו נגד ישראל. ‏בית הדין הפלילי הבין-לאומי עשה זאת תוך רמיסת העקרונות של המשפט הבין-לאומי. אני מודה למזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו על עוד החלטה מוסרית ועל עמידתו לצד ישראל".

בחודש שעבר הטיל משרד החוץ האמריקני עיצומים על שורת בכירים בבית הדין בהאג בטענה כי הוא פועל נגד אזרחים אמריקנים וישראלים.