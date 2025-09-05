פרשנים כלכליים מרבים לבקר את צעדי הממשלה והאוצר אך באחרונה חלק ניכר בהם כתב על הצלחת הכלכלה הישראלית למרות המלחמה.

הפרשן הכלכלי הבכיר של "ידיעות אחרונות" סבר פלוצקר כתב בטור השבועי שלו: "לו ביקשתי ערב ראש השנה תשפ"ד מכלכלני ישראל הבכירים לחזות מה צפוי למשק אם חלילה יקרה כאן מה שקרה בפועל - הרציחות, החטיפות, המלחמות, הקורבנות - תחזיתם הייתה חד־משמעיות: אסון כלכלי מוחלט. אבל למרות מימוש מרבית תרחישי האימה, תשובתו של הישראלי מן השורה ל"מה שלומך" היא תודה, עד כה בסדר גמור, חוץ מהדיכאון והחרדה.

הוא מנה את הישגי המשק הישראלי: "אבטלה? אין. אינפלציה? נבלמת. דירות? מוזלות .שקל? חזק. חיסכון? גדל מהר, תודה לבורסה. מסים? עדיין נסבלים. אירופה? עדיין פתוחה. אמריקה? איתנו. הייטק? מבוקש בעולם. גירעונות בתקציב? לא יותר עמוקים מצרפת, בלגיה, ארה"ב ועוד מדינות מפותחות. יחס חוב/תוצר? נמוך מהצרפתי, האיטלקי, הבריטי או האמריקאי. המגזר העסקי? הרווחיות של רובו בשיא. השכר הריאלי? נשמר."

גם סמי פרץ, הפרשן הבכיר של "דה מרקר" הגדיר את המצב כ"תעלומה". "לפני כמה ימים התכנסו באחד מבנייני המשרדים בתל אביב כמה מוחות כדי לפענח את סוד עמידות הכלכלה הישראלית במלחמה הארוכה והיקרה בתולדות המדינה", כתב והוסיף. "כיצד ייתכן שהכלכלה עומדת על רגליה, אף שהמלחמה עולה כבר יותר מ-200 מיליארד שקל באופן ישיר, ועוד מאות מיליארדים בשנים הקרובות שיוקצו להגדלת תקציב הביטחון והחזר החובות? איך זה שהשקל מתחזק, שהבורסה זינקה בעשרות אחוזים מאז 7 באוקטובר, שהאבטלה נמוכה ושהכנסות המדינה עולות הרבה מעבר לתחזית?".

העיתונאי יגאל מוסקו מערוץ 12 שמרבה לבקר את הממשלה בחריפות כתב לאחרונה ברשת X: "אשמח להסבר טוב מדוע הבורסה עלתה והשקל התחזק למרות שתי הורדות דירוג אשראי ולמרות 250 מיליארד (לפחות) שהוצאנו על המלחמה עד כה". אחת העוקבות הפנתה אותו לכתבה שכותרתה: "האם ישראל ערוכה למשבר פיננסי?". מוסקו השיב: "זאת אזהרה מנומקת מלפני שנה. לא קרה".

חלק מהעיתונאים והפרשנים המשיכו להזהיר מהמדיניות הכלכלית בה נוקט שר האוצר והממשלה אך התחבטו בשאלה כיצד למרות זאת המצב מצוין.

מדובר בכותבים שבשנים האחרונות הזהירו מקריסת הכלכלה הישראלית ופרסמו תחזיות קודרות - שלא התממשו.