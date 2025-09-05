בתו וחתנו של הפושע הנאצי פרידריך קדג'יאן, עוזרו של הרמן גרינג, שנמלט לארגנטינה לאחר המלחמה ומת שם בשנת 1978, מואשמים בהסתרת יצירות אמנות שנבזזו מיהודים בשואה כולל 22 ציורים של הצייר הצרפתי אנרי מאטיס.

השניים נעצרו לאחר ש"דיוקן של גברת", ציור מהמאה ה-18 שנבזז בידי הנאצים מאספן אמנות יהודי-הולנדי, נצפה במודעת נדל"ן למכירת ביתם בחודש שעבר והועלם על ידם שוב.

"דיוקן של גברת" היה חלק מהאוסף הנרחב של האספן היהודי-הולנדי ז'אק חודסטיקר, שנהרג בעת שנמלט מהולנד בשנת 1940 עם פלישת גרמניה. שוויו מוערך כיום בכ-50,000 דולרים.

בכירים במשטר הנאצי, בראשם הרמן גרינג, חילקו ביניהם את האוסף של חודסטיקר. פרידריך קדג'יאן, ששימש גם יועץ פיננסי של אדולף היטלר, היה אחראי להעברת השלל שנבזז לדרום אמריקה.

לאחר המלחמה החזירה הולנד כ-300 יצירות מתוך האוסף בן 1,100 הציורים ליורשיו של היהודי אך רבות מהן נעלמו וטרם אותרו.