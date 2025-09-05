נפצעתי בכ"ב בסיוון, 28.6.2024 - פציעה נוירולוגית בחוט השדרה הצווארי (שיתוק חלקי). מאז, אני עובר תהליך שיקום אינטנסיבי ומאתגר. בעוד זמן קצר אני עוזב את השיקום באשפוז ועובר לשיקום יום.

חוץ מהודאה עמוקה לצוותי השיקום, אני רוצה לשתף בכמה תובנות שעלו לי במהלך התקופה. תובנות שעזרו לי לעבור אותה, להצליח בה - ובעיקר להמשיך לשמוח גם ברגעים הקשים.

סבלנות

בפגישה הראשונה עם רופא בכיר, הוא אמר לי: "כדאי לך להיות סבלני - עם סבלנות או בלי סבלנות, זה ייקח אותו הזמן".

המשפט הזה ליווה אותי לאורך כל הדרך. כשאתה פועל מתוך עמדה סבלנית - אתה מצליח להתמיד. אם התהליך ארוך, והדרך קשה - עדיף לעבור אותה עם סבלנות, ועם תקווה.

המפקד שלי היה אומר לפני מסעות קשים: "חבר'ה, לא משנה מה יקרה הלילה - מחר בבוקר השמש תזרח ואנחנו נעשה מתיחות בחנייה". תנשוך שפתיים, תעבור את הלילה - הבוקר יגיע.

ככה זה גם בשיקום. יש רגעים של כאב, דיכאון, תסכול. אבל אם אתה סבלני, מחכה, ממשיך - זה עובר.

כשהכאב היה בלתי נסבל, אמרתי לעצמי: "בעוד שנה כבר לא אזכור את זה. אולי אפילו מחר". אז נתתי לו לעבור, והשמש זרחה.

אמונה ומשמעות

ברגע הפציעה חשבתי שאני מת. חיכיתי לראות את העולם הבא. אמרתי לעצמי: שלב אחד הסתיים - מתחיל השלב הבא.

נדרתי שאם ה' יציל אותי - אני נותן הכול לצדקה. מאז - היו לי 16 ניסים גלויים, רק בפינוי.

וגם בשיקום - אנשים עם פציעה כמו שלי שוכבים כל חייהם במיטה. אני? הרבה מעבר לזה. עסקה טובה עשיתי.

האמונה נותנת לי כוח. אני מאמין שאצליח, שיש משמעות למה שעובר עליי, שיש מטרה, שיש דרך.

ומי שמאמין - מתקדם. מתרפא. לא שואל "למה אני", אלא "מה עושים עכשיו".

יש לכל אחד משימה משלו. הקב"ה נותן לנו את הדרך, ואת הכוח ללכת בה.

פרופורציות

בשבוע הראשון בסורוקה - לא הזזתי דבר. רק עיניים ותנועות שפתיים. לא נשמתי לבד. לא דיברתי. לא אכלתי. ובחדר לידי - ישי. לוחם. לא שרד.

בתחילת הדרך בתל השומר - הייתי משותק לגמרי. מחובר למכונת הנשמה. שכב איתי בחדר דניאל, בחור מתאונת אופנוע - הפך לצמח.

גם עכשיו, במחלקה הנוירולוגית, אני פוגש חברים אהובים - שילה, איתן. גיבורים. הם התקדמו, אבל עוד רחוקים ממה שהיו.

בכל שלב במסע - הקב"ה מראה לי מה עוד קיים. לא כדי להפחיד - אלא כדי להזכיר לי להסתכל נכון.

יש לי תפקיד במחלקה: להכניס אנשים לפרופורציות. מילואימניק שלא מצליח להרים את הילדה שלו? רופא שפצוע ביד? כל אחד מרגיש שהעולם חרב. אני שם להזכיר להם - יש גרוע יותר, ויש הרבה יותר טוב ממה שנדמה.

הכרת הטוב

כלום לא מובן מאליו.

היכולת לחשוב. לאהוב. לדבר. לנשום. לגרד באף. להרים יד. לשבת. כל פעולה היא נס.

חצי שנה לקח לי להצליח לגרד באף בעצמי. עד אז - היה מישהו 24/7 לידי.

להבין כמה הידיים חשובות. כמה קשה בלעדיהן. כמה עיכול פשוט הוא מתנה. וכמה "אשר יצר" זו תפילה עם משמעות חדשה.

וכמה סביבה תומכת זה עולם ומלואו.

אני זכיתי - לחברים שמגיעים כל שבת, להורים שעשו מהפכה כדי שיהיה לי טוב, למשפחה, למטפלים האישיים הכי טובים שיש, לסבים ולסבתות, לדודות, לאחים.

אתה מגלה ממה עשויה הסביבה שלך - רק כשקשה. אבל היא שם תמיד.

מילים לסיום

אל תפצעו. ואם כבר - אז שיהיה קטן.

אבל אם תצטרכו להתמודד - תעשו את זה עד הסוף, ובשמחה.

סבלנות, פרופורציות, אמונה והכרת הטוב - הם כלים לא רק לשיקום. הם דרך חיים.

החכמה היא לא לחכות שתחסר - כדי להעריך. אלא להעריך עכשיו. גם כשיש.

וגם להיות הסביבה התומכת של מישהו אחר. מישהו אולי צריך אתכם.

אני מודה לכם שאתם הסביבה שלי.