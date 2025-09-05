אלפים בסליחות בכותל הקרן למורשת הכותל המערבי

עשרות אלפי מתפללים השתתפו הלילה (חמישי) במעמד הסליחות הרביעי ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

בין המשתתפים: בני משפחתו של החטוף מתן אנגרסט, המוחזק בשבי חמאס בעזה, יחד עם עשרות משפחות שכולות מעמותת "משפחה אחת".

המשפחות, שאיבדו את יקיריהן בפיגועים ובמלחמות ישראל, הגיעו מכל רחבי הארץ - מהגליל, עוטף עזה, יהודה ושומרון והדרום - לשאוב כוחות ולחזק זו את זו במעמד תפילה מרגש.

רגע יוצא דופן נרשם כאשר שמואל גז, אביה של צאלה גז ז"ל, אמר קדיש מהבמה המרכזית ברחבת הכותל. כל הקהל הרב ענה "אמן" בקול אחד, באווירה של אחדות וכאב משותף. צאלה גז, תושבת היישוב ברוכין, נרצחה בפיגוע ירי בדרכה לחדר הלידה. בעלה נפצע בפיגוע, והעובר שברחמה, רביד חיים, יולד בניתוח קיסרי אך נפטר לאחר כשבועיים.

גליה, אמה של צאלה ז"ל, סיפרה בכאב, "פעם שלישית שאני יוצאת מהבית מאז שביתי נרצחה, אני כל הזמן בוכה וסוף סוף היו לי שעתיים שיכולתי לא לבכות, יש לי עכשיו הרבה כוח".

צאלה גז הי"ד צילום: ערוץ 7

במהלך המעמד נשאו המשתתפים תפילה מאוחדת לשובם המהיר של החטופים, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון עם ישראל.