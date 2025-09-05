הפרשה פותחת בפסוק "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ", יש רעיון שתמציתו נמצא בספר 'שם משמואל' (כי תצא תרע"א):

מדוע 'כי תצא' לשון יחיד ולא 'כי תצאו' בלשון רבים? הביאור שאם אתה תצא, היינו, כולם כאיש אחד, אם אתם תהיו כולכם מאוחדים, אז תנצחו במלחמה. כשעם ישראל הוא מאוחד הוא מנצח. "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כח, י). מתי שם ה' נקרא יותר ויותר? כשעם ישראל הוא מאוחד.

עם ישראל נושא את שם ה', הוא נושא צלם אלוקים. וחכמים אמרו שתינוק בן יומו חי לא צריך לשמרו מן החולדה, כי על החי מופיעה איזו הופעה עליונה אלוקית, ובעלי חיים לא פוגעים בו, אבל עוג מלך הבשן אף שהוא ענק, אם הוא מת, צריך לשמרו שנאמר: "וּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם יִהְיֶה עַל כָּל חַיַּת הָאָרֶץ" (בראשית ט, ב). זאת אומרת, הקב"ה אומר לאדם יש לך צלם אלוקים, כל בעלי החיים יפחדו ממך.

הרב גורן, היה איש אמיץ מאוד. פעם אחת הוא נסע ביערות אפריקה, יצא מהמכונית, נעמד מול אריה ולא פחד, הוא אמר את הפסוק: "וּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם יִהְיֶה עַל כָּל חַיַּת הָאָרֶץ", והאריה עמד ולא פגע בו. הביטחון והאמונה שאדם הוא נושא את שם ה' בעולם, שאדם הוא צלם אלוקים, גורמים לכך שמופיע עליו צלם אלוקים.

