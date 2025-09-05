עידן ברוך, אחיו של אוריאל ברוך שנחטף ונרצח ונמצא בידי חמאס, התייחס לעתירה שהגישו משפחות שכולות ומשפחות חטופים לבג"ץ בדרישה למנוע את שיפור תנאיהם של מחבלי הנוח'בה.

ברוך אמר באכזבה כי "אנחנו בכלל לא צריכים לדון על האוכל או על הגובה של המזרן, אנחנו צריכים לדון על הוצאה להורג. זה המינימום של מדינת מתוקנת. אפילו ארה"ב הגדולה הוציאה להורג".

בהמשך הדגיש כי חטיפת הישראלים נבעה גם מהצלחת עסקת שליט, "אנחנו מוכרחים להבין שכל העניין שהם חטפו בגלל שבעסקת שליט זה הצליח להם יופי יופי אז זה פתח להם את התיאבון".

לדבריו, "צריך לזכור גם שהמחבלים הקטארים שבחליפות הם עדיין מחבלים, הם בכלל לא ברי דיון".

ברוך סיכם ואמר, "אנחנו מוכרחים להחיל יד קשה על טרור פה כי ה-7 באוקטובר הבא מתבשל איפשהו. לא מענישים טרור כמו שמענישים טרור".