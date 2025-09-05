נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן (82) עבר ניתוח להסרת גידולים סרטניים בעור.

הדוברת האישית של הנשיא לשעבר ציינה כי ביידן עבר ניתוח מסוג "מוהס" שנחשבת לטיפול מדויק ונפוץ בסרטן עור מקומי.

הופעתו הציבורית האחרונה של ביידן בסוף השבוע האחרון בביתו בדלוור עוררה תהיות, לאחר שתועד עם פצע בולט בראשו. לפי גורמים בסביבתו, הסיבה לפצע היא תוצאה של הניתוח להסרת תאי סרטן.

במאי האחרון, לשכתו של ביידן הודיעה כי הוא אובחן עם סרטן אגרסיבי בערמונית שהתפשט לעצמותיו.

ברשתות החברתיות כתב אז ביידן כי "הסרטן נוגע בכולנו. כמו רבים, רעייתי ג'יל ואני, למדנו שאנחנו הכי חזקים במקומות השבורים". זמן קצר לאחר מכן, הוא ציין בפני כתבים כי הוא מרגיש טוב מאוד.