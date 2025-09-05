שחקני נבחרת ישראל בשחמט קיבלו הודעה רשמית ממארגני תחרות בינלאומית המתקיימת בימים אלה בחבל הבאסקים, שלפיה נאסר עליהם לעלות למשחקים תחת דגל ישראל.

על פי ההנחיה, השחקנים יתחרו תחת דגל נייטרלי של התאחדות השחמט העולמית, פיד"ה.

בהודעה שנשלחה למשתתפים נכתב, "מטעמים שאינם בשליטתנו, השחקנים הישראלים יתחרו תחת דגל FIDE. הצעד הזה הוסכם הן על ידי השופט הראשי של התחרות והן על ידי התאחדות השחמט הספרדית. דגל FIDE יופיע גם ברשימות ההגרלה הרשמיות וגם על פוסטרי השחקנים".

מנהל הטורניר כתב במכתב לנבחרת הישראלית והדגיש, "אם לא תקבלו כלל זה - לא תוכלו להשתתף".

ההחלטה עוררה כעס בקרב הספורטאים הישראלים, שמגדירים את ההנחיה כפגיעה בוטה בהם ובייצוג הלאומי של ישראל בזירה הבינלאומית.