כתב המשפט של ערוץ i24 אבישי גרינצייג מתח ביקורת על החלטת בית הדין לעבודה, שלא לחייב תובעת בהוצאות משפט גם לאחר שתביעתה נדחתה.

לדבריו, "אחת הרעות החולות במערכת המשפט היא אי פסיקת הוצאות, דבר שמעודד מאוד את שיטת 'מצליח' של הגשת תביעות סרק".

השבוע דחה בית הדין לעבודה תביעה שהגישה עובדת בסופרמרקט נגד המוסד לביטוח לאומי, לאחר שסירב להכיר בתאונת עבודה שלטענתה התרחשה.

השופטת רויטל טרנר ציינה בפסק הדין כי עדות התובעת סותרת את עצמה ונסתרת בראיות ובמסמכים שהוצגו.

טרנר כתבה כי "נוכח הסתירות המרובות בגרסתה של התובעת, שלא נתמכה בראיות משכנעות או במסמכים, לא נתנו אמון בעדותה ולא השתכנענו כי ארעה לה תאונת עבודה".

עם זאת, הוסיפה כי "היות ומדובר בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות".

בהתייחסו להחלטה, גרינצייג כתב כי "הרחמים האוטומטיים הללו גורמים לכך שאדם שמגיש היום תביעה לבית הדין לעבודה יקבל תאריך לדיון בעוד שנה וחצי בממוצע. זמן שיפוטי הוא משאב מוגבל... בתי המשפט ובתי הדין לעבודה מעודדים ומתמרצים הגשת תביעות סרק".