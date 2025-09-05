יואב בר שי, חייל במילואים שרכבו נשרף על ידי פעילי שמאל במהלך ההפגנה מול מעון ראש הממשלה בירושלים, הבהיר כי אינו תומך במחאה.

לדבריו, דוברי ההפגנות ייחסו לו דברים שמעולם לא אמר. בנוסף הודיע כי הוא מוותר על כספי התרומות שנאספו עבורו ביוזמת פעיל המחאה יאיא פינק.

לדבריו, "זו יממה שלמה שהטלפון שלי ושל אשתי לא הפסיק לצלצל. הרכב שלנו נשרף כתוצאה מהצתה של מפגינים ומאז נכנסנו לעולם שאנחנו לא מכירים. עולם התקשורת. עולם שלם שמורכב בחלקו מאנשים טובים וחלקו לצערי מורכב מאנשים שמעוותים את המציאות".

בר שי סיפר כי הגיע למאהל משפחות החטופים לאחר שהוזמן על ידי ענת אנגרסט, אמו של מתן, "אמרתי להן שהן לא צריכות לבקש ממני סליחה וברור לי שזאת לא דרכן".

הוא הבהיר כי הודעה שפורסמה לאחר מכן ייחסה לו דברים שלא נאמרו, "אחרי המפגש יצאה הודעה מטעם הדוברות או יחסי הציבור ללא אישורי וידיעתי של מי שמלווה תקשורתית את המחאה ובה פשוט הכניסו לי מילים לפה כאילו אני תומך במחאה".

"חשוב לי להגיד, כולי תקווה ואמונה שהחטופים יחזרו. אני עולה על מדים שוב בזמן הקרוב כדי לעזור לכך לקרות, אבל אני לא חלק מהמחאה ואני לא תומך בה. בעיני זו לא הדרך", אמר והוסיף: "כואב לנו שהשתמשו במקרה הפרטי שלנו כספין פוליטי לשני הצדדים. אנחנו נגד הסתה , התרסה ופילוג בין הצדדים. עצוב ומתסכל כל כך שאותם דוברים או יח"צנים שורפים גם את האמת".

בהמשך הדגיש, "כציוני, דמוקרט ומילואימניק אני מתנגד בתוקף למחאה שקוראת לסרבנות וכוללת אלימות וממררת את חיי תושבי השכונה במשך שנים, כל פעם תחת דגל אחר".

בר שי הוסיף כי ויתר על הסכום שגויס עבורו על ידי אחד מראשי המחאה וביקש שהתרומות יועברו לשיקום חיילים פצועים, "מקווים שהסכום יועבר לשיקום חיילים פצועים ושהמסר יהיה קביעת גבולות לכל מחאה שהיא".