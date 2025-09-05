דיון סוער נערך השבוע בין כותלי בית המדרש של ישיבת אלון מורה ונמשך שעות ארוכות. אחד האברכים הביא מספר עוגות סופלה בטמפרטורות שונות, ורבני הישיבה התחבטו בשאלה - האם מותר לחממן על הפלטה בשבת או שמא מדובר בבישול האסור.

הדיון הסוער בישיבה צילום: באדיבות המצלם

הרב איתיאל גלעדי, הרב ניר מנוסי, הרב אביב מויאל ותלמידים נוספים נצפו שרים במהלך נסיעת תלמידי הרב יצחק גינזבורג לקראת ההגעה לציון רבי שמחה בונים מפשיסחא בפולין, לרגל ההילולה.

השירה בנסיעה לציון באדיבות המצלם

שר הנגב והגליל יצחק וסלראוף עלה למעונו של רבו, הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות ויו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא.

וסלראוף עם הרב ויצמן צילום: ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ניצל את סיום חופשת הקיץ ונסע עם ילדיו למתחם 'מג'יק קאס' שבמישור אדומים.

בן גביר עם משפחתו בפארק מיכל אלבלק

המזכ"ל העשירי של תנועת הנוער אריאל, אלחנן וולף, נכנס לתפקידו החדש והגיע יחד עם קודמו בתפקיד, דביר עמיאור, לכותל המערבי לתפילה מיוחדת להצלחה בשליחותו.

אלחנן וולף בכותל לצד קודמו בתפקיד צילום: ללא קרדיט

מזל טוב לדורית שכטר-אוסטרובסקי, דוברת מועצת יש"ע, לרגל הולדת בנה. הלידה התרחשה יממה לפני פתיחת שנת הלימודים. האם כתבה: "הפעם האחד בספטמבר שלי מרגש ושונה במיוחד".

ברכות גם לפרשן החרדי ישראל כהן, לרגל אירוסי בתו חיה יוטא עם החתן מוישי קליין. באולפן חדשות 13 אף חגגו עמו במהלך השידור.

באולפן איחלו מזל טוב חדשות 13

לביא אייזמן, קצין במילואים ולשעבר יועץ פוליטי, הוסמך השבוע כעורך דין. "בשנת 2019 התחלתי את עבודת חלומותיי בכנסת כיועץ של מתן כהנא, ששכנע אותי ללכת ללמוד תואר ראשון. חמש שנים לאחר מכן אני מודה לו ולמשפחתי האהובה", אמר.

לביא איזמן צילום: ללא קרדיט

באחוזת דוד בגלבוע נערכה חתונת בתם של הרב משה וברכה שילת, מושקא שילת, עם בחיר לבה יוסף יצחק אליצור. בין המשתתפים נצפו ידוענים רבים.

חתונת בתם של הרב משה וברכה שילת צילום: אור גפן

מזל טוב לרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, לרגל בר המצווה של נכדו אריאל זרח. באירוע השתתפה גם ח"כ מיכל וולדיגר, שבירכה את הרב והרבנית.

וולדיגר בבר מצווה צילום: ללא קרדיט

הרב דביר טובי, ר"מ בישיבת ההסדר באשקלון ומבוגרי ישיבת בית אל, מסר השבוע שיעור הבוקר לגמלאי העיר אשקלון.

הרב דביר טובי במסירת השיעור צילום: ללא קרדיט

הרב חיים איידלס נשא דברים בטקס קביעת מזוזה במשרדיו החדשים של היזם ואיש הנדל"ן דביר דימרי בירושלים, והסביר את מנהגי האשכנזים בעניין קביעת המזוזה.

הרב חיים איידלס בקביעת מזוזה ללא קרדיט

במערכת "ישראל היום" הודיעו על הצטרפותו של העיתונאי ביני אשכנזי לצוות הכותבים. אשכנזי יסקר את התחום הפוליטי. אשכנזי הודיע כי יעזוב את תפקידו ככתב משפט ב'וואלה'.

ביני אשכנזי צילום: עופר חג'יוב

שר החינוך יואב קיש סייר השבוע בעיר אריאל יחד עם ראש העיר יאיר שטבון, וביקר בבתי הספר החדשים שנפתחו בעיר, בהם גם בית הספר לחינוך מיוחד הראשון בשומרון. השניים נטעו יחד עץ זית כסמל להשקעה מתמשכת בחינוך ובהתיישבות.

בנטיעת עץ צילום: עיריית אריאל

בוגר ישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה זכה בפרס ביטחון ישראל, בזכות פיתוח מערכת מודיעין טכנולוגית פורצת דרך הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם.