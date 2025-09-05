דיון סוער נערך השבוע בין כותלי בית המדרש של ישיבת אלון מורה ונמשך שעות ארוכות. אחד האברכים הביא מספר עוגות סופלה בטמפרטורות שונות, ורבני הישיבה התחבטו בשאלה - האם מותר לחממן על הפלטה בשבת או שמא מדובר בבישול האסור.
הרב איתיאל גלעדי, הרב ניר מנוסי, הרב אביב מויאל ותלמידים נוספים נצפו שרים במהלך נסיעת תלמידי הרב יצחק גינזבורג לקראת ההגעה לציון רבי שמחה בונים מפשיסחא בפולין, לרגל ההילולה.
שר הנגב והגליל יצחק וסלראוף עלה למעונו של רבו, הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות ויו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ניצל את סיום חופשת הקיץ ונסע עם ילדיו למתחם 'מג'יק קאס' שבמישור אדומים.
המזכ"ל העשירי של תנועת הנוער אריאל, אלחנן וולף, נכנס לתפקידו החדש והגיע יחד עם קודמו בתפקיד, דביר עמיאור, לכותל המערבי לתפילה מיוחדת להצלחה בשליחותו.
- מזל טוב לדורית שכטר-אוסטרובסקי, דוברת מועצת יש"ע, לרגל הולדת בנה. הלידה התרחשה יממה לפני פתיחת שנת הלימודים. האם כתבה: "הפעם האחד בספטמבר שלי מרגש ושונה במיוחד".
ברכות גם לפרשן החרדי ישראל כהן, לרגל אירוסי בתו חיה יוטא עם החתן מוישי קליין. באולפן חדשות 13 אף חגגו עמו במהלך השידור.
לביא אייזמן, קצין במילואים ולשעבר יועץ פוליטי, הוסמך השבוע כעורך דין. "בשנת 2019 התחלתי את עבודת חלומותיי בכנסת כיועץ של מתן כהנא, ששכנע אותי ללכת ללמוד תואר ראשון. חמש שנים לאחר מכן אני מודה לו ולמשפחתי האהובה", אמר.
באחוזת דוד בגלבוע נערכה חתונת בתם של הרב משה וברכה שילת, מושקא שילת, עם בחיר לבה יוסף יצחק אליצור. בין המשתתפים נצפו ידוענים רבים.
מזל טוב לרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, לרגל בר המצווה של נכדו אריאל זרח. באירוע השתתפה גם ח"כ מיכל וולדיגר, שבירכה את הרב והרבנית.
הרב דביר טובי, ר"מ בישיבת ההסדר באשקלון ומבוגרי ישיבת בית אל, מסר השבוע שיעור הבוקר לגמלאי העיר אשקלון.
הרב חיים איידלס נשא דברים בטקס קביעת מזוזה במשרדיו החדשים של היזם ואיש הנדל"ן דביר דימרי בירושלים, והסביר את מנהגי האשכנזים בעניין קביעת המזוזה.
במערכת "ישראל היום" הודיעו על הצטרפותו של העיתונאי ביני אשכנזי לצוות הכותבים. אשכנזי יסקר את התחום הפוליטי. אשכנזי הודיע כי יעזוב את תפקידו ככתב משפט ב'וואלה'.
שר החינוך יואב קיש סייר השבוע בעיר אריאל יחד עם ראש העיר יאיר שטבון, וביקר בבתי הספר החדשים שנפתחו בעיר, בהם גם בית הספר לחינוך מיוחד הראשון בשומרון. השניים נטעו יחד עץ זית כסמל להשקעה מתמשכת בחינוך ובהתיישבות.
בוגר ישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" בגן יבנה זכה בפרס ביטחון ישראל, בזכות פיתוח מערכת מודיעין טכנולוגית פורצת דרך הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם.