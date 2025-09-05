סיני תור ופורת נוב בקרייה יפהיפיה צילום: באדיבות המצלם

כ-500 משתתפים הגיעו השבוע לחוות עמק תרצה שבבקעת הירדן, לאירוע המיוחד "הערב של הראל - ארץ הקדושה שרים לך", שנערך לכבוד ארץ ישראל ולזכרו של סרן (מיל') הראל שרביט הי"ד. את האירוע הגה והפיק הראל שרביט לראשונה לפני כשנתיים, מתוך אהבתו לארץ וערגתו לגאולה.

זו השנה השלישית שבה מתקיים האירוע, ביוזמת משפחת שרביט. המשתתפים, שהוזמנו מכל רחבי הארץ, שרו יחד עם האומנים שירי גאולה, באווירה מרוממת ומלאת תפילה.

הרב יצחק שרביט, אביו של הראל, סיפר כי "לפני שנתיים הראל היה צריך לשדל את המוזמנים: תבוא! לכבוד ארץ ישראל! והנה עכשיו, נגמרו הכרטיסים טרם עת, ואנשים מבקשים עוד לבוא. ובעזרת השם, שהערב הזה יהיה מסורת קדושה למען ארץ ישראל, וחיזוק ההתיישבות והחוות".

הרב יצחק שרביט צילום: באדיבות המצלם

במהלך הערב הופיעו הזמרים סיני תור, פורת נוב וביני לנדאו, והרב שרביט הודה להם על ההתגייסות: "הערב יופיעו איתנו הזמרים הכל כך אהובים... אנחנו רוצים שהערב הזה יהיה מלא כיסופים להשלמתה של הגאולה, לבניין המקדש, לביאת משיח לתחיית המתים... וקרן ישראל תרום מעלה מעלה".

באירוע השתתפה גם חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שסיפרה: "אני עונדת שרשרת שקיבלתי מההורים של הראל. וברגעים הכי קשים בכנסת כשאני מרגישה שרעשי הרקע מתגברים, אני מחזיקה את השרשרת ונזכרת בהראל, בעוצמות, בגבורה, באומץ לעמוד על האמת, לטובתו של עם ישראל, חוסנו וקדושתו".

לדבריה, הכירה את הראל לאורך השנים בפעילותו הציבורית למען ארץ ישראל. המשפחה ציינה כי בכוונתה להפוך את האירוע למסורת שנתית, שתתקיים מדי שנה בתאריך ז' באלול, ואף להרחיב את ההשתתפות לקהלים רחבים יותר בעתיד.