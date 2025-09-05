משבר הגיוס מול המגזר החרדי עולה שלב: על רקע מעצרי בני ישיבה עריקים מתקיימים מגעים אינטנסיביים בבתי ההנהגה החרדית לקיום עצרת תפילה המונית של כלל המגזר החרדי בישראל.

הדיונים מתמקדים באפשרות לקיים את העצרת ביום חמישי הקרוב תוך איחוד כלל זרמי היהדות החרדית.

המגעים הנוכחיים מגיעים לאחר שבימי 'בין הזמנים' גדולי ישראל כבר חתמו על מכתב הקורא לקיום עצרת ברחובה של עיר, אך המכתב בסופו של דבר נגנז והעצרות בוטלו. הפעם, נעשה מאמץ מחודש לגבש עמדה מאוחדת בקרב הרבנים החרדים.

התזמון המוצע לעצרת נקשר לתקופת הסליחות הפותחת, שבמסורת היהודית נחשבת לעת רחמים מיוחדת. בקהילות ישראל בארץ ובתפוצות כבר נערכים לקראת יום א' דסליחות, שלפי המסורת נחשב מועד מסוגל במיוחד לתפילה ובקשות רחמים.

גורמים במפלגות החרדיות מדגישים כי המטרה היא ליצור חזית רחבה ומאוחדת של כלל הציבור החרדי, שתבטא את העמדה הנחרצת נגד מדיניות הגיוס הנוכחית.