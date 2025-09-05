בחור ישיבה נוסף נעצר על ידי המשטרה הצבאית, לאחר פשיטה לילית על ביתו בשל אי־התייצבות בלשכת הגיוס.

הבחור, תלמיד ישיבת "המיישר", הועבר תחילה למתקן מעצר בתל השומר ומשם לכלא 10 בכפר יונה, שם נשפט לדין משמעתי ונגזרו עליו 20 ימי מאסר בפועל.

המעצר מהווה המשך למדיניות האכיפה שמקדמת הממשלה בעניין גיוס בני הישיבות, למרות ההתנגדות הנחרצת מצד הציבור החרדי.

גורמים חרדים הגיבו בתקיפות לאירוע ואמרו כי מדובר בהמשך מסע הרדיפה אחר לומדי התורה תחת מסווה של "שוויון בנטל".

"בזמן שעם ישראל מתמודד עם אתגרים ביטחוניים רגישים, מקדישה המערכת משאבים למרדף אחר בחורים ואברכים שכל רצונם לשבת וללמוד תורה דבר שהוא יסוד קיומנו", נמסר ממרכז 'מגן ומושיע'.

בארגון התריעו כי על אף שלעתים נדמה שישנה רגיעה זמנית, פעילות האכיפה נמשכת מתחת לפני השטח. "גם אם כלפי חוץ נראה שיש שקט, בשטח נמשכים הניסיונות לאתר ולעצור בני ישיבות", נמסר.

הארגון קרא "לא למסור מידע בשום צורה, לא לפתוח דלתות לאנשים שאינם מזוהים, ולהיות דרוכים ומוגנים".