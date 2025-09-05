ההדמיה של דובר צה"ל דובר צה"ל

לקראת הפעולה הקרקעית בעיר עזה, צה"ל, בהובלת פיקוד הדרום, זיהה תשתיות טרור רבות של ארגון חמאס שהוסוו בתוך מבנים אזרחיים, בעיקר בבניינים רבי קומות ברחבי העיר.

לפי המידע, חמאס עושה שימוש נרחב במבנים אלה לצורכי תצפית, שליטה, תקשורת וירי לעבר כוחות צה"ל. בחלק מהמבנים הוסתרו מצלמות, עמדות צליפה, משגרי נ"ט, חמ"לי תצפית ומתחמי פיקוד ושליטה. תשתיות תת-קרקע סמוכות מאפשרות לחמאס לתכנן מארבים ולברוח מהמפקדות שהוקמו בתוך המבנים.

צה"ל גם זיהה כי מטעני נפץ הוטמנו סמוך למבנים מסוימים בעיר, ומיועדים לפעול באמצעות מערכות בקרה מרחוק המבוססות על תצפית ומידע מודיעיני.

ביממות הקרובות, צפוי צה"ל לפעול באופן ממוקד נגד מבנים אלו, תוך שימוש בחימוש מדויק ואמצעים מודיעיניים ואוויריים מתקדמים. זאת, בניסיון לצמצם ככל הניתן את הפגיעה באזרחים לא מעורבים.

צה"ל הדגיש כי "ארגון הטרור חמאס עושה שימוש ציני בתשתיות אזרחיות ותוך כך מסכן את תושבי רצועת עזה". צה"ל קרא לתושבים להימנע משהייה באזורים שבהם פועלות תשתיות טרור ובאזורים שבהם מתנהלת לחימה פעילה.