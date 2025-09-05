בטקס חגיגי שנערך השבוע העניקה עיריית אופקים את אות יקיר העיר לרב רפי טויזר, מאבני היסוד של מערכת החינוך המקומית.

בעירייה נימקו את הבחירה בעשייה החינוכית רבת-השנים של טויזר, שהשפיעה על דורות של תלמידים והותירה חותם בעיר כולה.

הרב רפי טויזר שימש במשך שנים רבות כמורה, מחנך ומנהל תיכון באופקים, וליווה מקרוב את התפתחות מערכת החינוך בעיר. בעירייה ציינו כי פעל לא רק במסגרת הפורמלית, אלא גם לקידום ערכים, העצמה ואמונה ביכולותיהם של תלמידים מכל שכבות האוכלוסייה.

בנוסף, היה הרב טויזר בין מייסדי גרעין "אפיקי אורות", יזם והוביל פרויקטים חינוכיים וקהילתיים, וחיבר בין קהילות שונות - מקומיות וגלובליות - תוך דגש על חינוך ציוני ועמוק ויצירת מעורבות חברתית משמעותית.

בברכת הגרעין התורני "אפיקי אורות" נכתב: "מברכים אותך על קבלת אות יקיר העיר אופקים, אין ראוי ממך לתואר זה, מתפללים שה' ייתן לך עוד הרבה כוחות, בריאות ושמחה להמשיך בעשייה המפוארת שלך למען העיר אופקים, למען מורשתה ולמען תושביה".

הרב טויזר, נולד במרוקו וגדל באופקים, למד בתיכון בוולפסון ולאחר מכן בישיבת הכותל. ב-1987 הגיע לאופקים ומאז משמש כמחנך. במהלך השנים כאמור ניהל את התיכון הדתי באופקים וגם את הישיבה התיכונית. שימש גם כראש מכינה קדם צבאית בתלמים במשך כשנתיים. כיום עושה גם סיורים בהתנדבות בשכונת מישור הגפן לכל מי שרוצה לראות את אזור הקרבות בעיר במהלך שמחת תורה. נשוי למרים שזכתה ביקירת העיר לפני כעשור.