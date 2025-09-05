התנגדות ראשונה מתוך הקואליציה. ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) יצא הבוקר (שישי) נגד הכוונה להעביר עשרות מיליוני שקלים ממדינת ישראל לממשלת מולדובה, לצורך מעבר מתפללים בדרכם לאומן לקראת ראש השנה.

את הדברים כתב ברשת החברתית X, על רקע דיונים ממשלתיים שנערכים בימים אלו בנושא.

לדבריו, "כמי שטס לאומן בשנה שעברה, מחובר מאוד לתורתו של רבי נחמן ובעד שהמדינה תעזור לעשרות אלפי אנשים שזה לב השנה שלהם, אך יחד עם זאת אני מתנגד לחלוטין להוציא עשרות מיליונים בזמן מלחמה כדי לשלם פרוטקשן למדינות אחרות".

בסיום דבריו הוסיף ביקורת רחבה על סדרי העדיפויות התקציביים: "על הדרך - צריך גם לקצץ בכמעט מיליארד לתאגיד, עשרות מיליונים להבימה ועוד".

דבריו של סוכות מגיעים בעקבות הערכות ולפיהן ישראל צפויה לשלם כ-20 מיליון שקלים לממשלת מולדובה, במסגרת ההיערכות הלוגיסטית למעבר המתפללים בדרכם לעיר אומן שבאוקראינה. ההסדר המסתמן עורר סערה ציבורית ופוליטית, במיוחד לאור העובדה שמדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה.