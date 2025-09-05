חמאס פרסם היום (שישי) סרטון שבו נראה החטוף אלון אהל. מדובר באות חיים מצולם ראשון של אהל בתוך רצועת עזה מאז שנחטף ב-7 באוקטובר 2023. משפחתו ביקשה שלא לפרסם את התיעוד.

לאורך רוב התיעוד שפרסם הארגון הרצחני חמאס נראה גיא גלבוע דלאל נוסע ברכב, לדבריו ברחבי העיר עזה, לקראת המבצע שמתכנן צה"ל בעיר. בשלב מסוים הוא פוגש את אלון, שמשוחח איתו במשך זמן קצר. גיא אומר בסרטון כי התאריך הוא 28 באוגוסט 2025.

אלון, בן 24 מהיישוב הקהילתי לבון בגליל העליון, בילה לפני שנחטף במסיבת הנובה בקיבוץ רעים. ביוני 2024 פורסם סרטון מרגעי החטיפה שלו מ"מיגונית המוות" שאליה נמלטו צעירים רבים שבילו במסיבה. שורדי השבי אלי שרעבי, אלי-ה כהן ואור לוי סיפרו כשהשתחררו בעסקה הקודמת שהוחזקו יחד עם אלון, ושמצבו קשה.