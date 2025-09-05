צה"ל תקף היום (שישי) בניין רב קומות בעיר עזה, שבו פעלו תשתיות של ארגון הטרור חמאס. לפי הודעת דובר צה"ל, המבנה שימש את חמאס לקידום ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל שפועלים במרחב.

עוד נמסר כי מתחת לבניין הוקמה תשתית תת-קרקעית של הארגון, אשר שימשה בין היתר לביצוע מארבים ולנתיבי מילוט של מחבלים. התשתית הופעלה נגד הכוחות שפועלים בשטח הרצועה.

דובר צה"ל הדגיש כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה האפשרית באזרחים. בין השאר, נמסרה התרעה לאוכלוסייה, נעשה שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

"ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור", נמסר מצה"ל. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".