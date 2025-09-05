אלוף יניב עשור עם לוחמי המילואים דובר צה"ל

מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ביקר השבוע באימון חטיבת המילואים "יפתח" (11) במרכז הלאומי לאימונים ביבשה. במהלך הביקור נפגש עם מפקדי ולוחמי החטיבה ושוחח עמם על משימותיהם בלחימה ברצועת עזה.

אלוף עשור הדגיש את חשיבות התייצבותם של לוחמי המילואים לכל משימה, חרף האתגרים האישיים, והביע הערכה רבה למסירותם. "חשוב היה לי לבוא לפה לדבר איתכם לפני הכניסה למשימה. קשה לפעמים להבין את הסיפור הגדול, המלחמה על הזכות לעצמאות במדינה שלנו לא נגמרה. אנחנו לא נעצור עד אשר נשיג את כל מטרות המלחמה - שחרור החטופים והכרעת החמאס".

בהמשך דבריו הוסיף, "אני יודע מעל לכל ספק שכל אחד מכם, סטודנט, עצמאי בעל עסק, לוחם שחזר מטיול בחו"ל, עצמאי, או שכיר, נשוי או רווק. כל אחד מכם השאיר עולם ומלואו מאחוריו והתייצב לשירות מתוך מסירות גדולה. כמפקד אני רוצה להגיד לכם שאני מקבל מכם כוחות, אתם שלוקחים את הביטחון של המדינה על הכתפיים, אתם שבאים ומתייצבים פה חרף כל הקשיים הללו, הנחישות שלכם היא שתכניע אותם. כל העם יודע להעריך את זה, להוקיר ולהצדיע לכם".