ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, עבר בשבוע האחרון ניתוח מורכב בבית החולים שיבא. היום (ו') עדכן כי הניתוח עבר בהצלחה והוא שוחרר לביתו, וכי בתוך שבועיים עד שלושה ישוב לעבודה מלאה.

שאמה הכהן כתב לאחר השחרור, "עכשיו כשההורים שלי כבר יודעים אפשר לשתף בשבוע הקשה בחיי ובניתוח מורכב שעברתי בהצלחה ובשלום. בשעה טובה השתחררתי הביתה ותוך שבועיים שלושה אחזור לפעילות מלאה לטובת העיר ללא שום מגבלה".

"היה לי מזל גדול, ממש השגחה פרטית כשורד קבעה לי בדיקה מיותרת תוך שהיא בעצמה לא האמינה שאבצע אותה", כתב.

בדבריו הדגיש את חשיבות בית החולים שיבא וצוות המחלקה האורולוגית שטיפל בו, "מזל עוד יותר גדול היה לי ויש לכולנו שיש לנו בעיר את בית החולים שיבא. למזלי עטפו אותי המשפחה, הצוות שלי, החברים וצוות המלאכים של המחלקה האורולוגית בשיבא בראשות פרופ' זהר דותן ואבי ברוך האלוף סמנכ"ל בית החולים".

עוד ציין ראש העיר את הליווי האישי שקיבל מראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, "שמיום רביעי שעבר לא עזב אותי וליווה עד לפני שעה ששוחררתי". לדבריו, גם במהלך האשפוז השתדל להמשיך ולטפל בענייני העיר, בין היתר בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים ובפניות תושבים.

שאמה הכהן הוסיף כי בכוונתו לפרסם פוסט נפרד עם תודות מפורטות ולקחים מהתקופה שעבר, וסיכם, "מעשים טובים חוזרים אליך".