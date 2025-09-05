אחמד אבו אל-ריז, מזכ"ל הליגה הערבית, אמר כי שרי החוץ הערביים הסכימו לפעול במישור הדיפלומטי כדי להביא להפסקת מלחמת "ההשמדה", כפי שהגדירו אותה, של ישראל נגד העם הפלסטיני ולהגן על פרויקט המדינה הפלסטינית.

במסיבת עיתונאים משותפת עם שר המדינה של איחוד האמירויות, חליפה אל-מרר, בתום ישיבת מועצת הליגה הערבית שנערכה בדרג שרי החוץ בקהיר, אמר אבו אל-ריז כי מצרים וסעודיה הגישו הצעת החלטה בנוגע לשיתוף פעולה בין המדינות הערביות נגד כוונה ישראלית אפשרית לפגוע בריבונות של מדינות ערביות.

בנוסף, המדינות הערביות מתכוונות לפעול לקידום פתרון שתי המדינות בין ישראל לפלסטינים, "בהיותו הדרך היחידה להביא לסיום המתיחות האזורית ולעבור לאופק חדש של יציבות ושגשוג".

שרי החוץ הערביים קראו לסיום הכיבוש הישראלי של אדמות ערביות, והסכימו כי המדיניות הישראלית חורגת ממלחמת "השמדה" ומגיעה לכדי ניסיון להשמיד את הבעיה הפלסטינית, לגרש את העם הפלסטיני ולנקוט צעדים לסיפוח הגדה המערבית.

הם הדגישו כי אסור להסתמך על הסדרים לשיתוף פעולה אזורי ודו-קיום בין מדינות האזור כל עוד נמשך הכיבוש הישראלי של אדמות ערביות או קיים איום מוסווה לכיבוש או לסיפוח אדמות ערביות אחרות.

שר המדינה של איחוד האמירויות אמר כי סיפוח הגדה המערבית או אדמות פלסטיניות כבושות הוא קו אדום וביצוע פעולה כזו יביא לפגיעה בביטחון האזורי.