הזמר, השחקן וחתן פרס ישראל יהורם גאון התארח היום (שישי) בתוכנית "בחצי היום השישי" בכאן רשת ב, לרגל עליית הסרט התיעודי החדש "הערב עם יהורם גאון" שמשודר ב-HOT וב-yes.

גאון תיאר בריאיון כיצד הוא רואה את ההיסטוריה היהודית והישראלית כרצף אחד מתמשך. "אני לא מגדיר את זה כארץ שיש בה הרבה מלחמות, אלא כמלחמה אחת ארוכה ונמשכת, עם הפסקות באמצע", הוא אמר. "זה חלק מסיפור אחד גדול, ואני מאמין שבסופו אור גדול". הוא הדגיש כי למרות התחושות הקשות בעידן הנוכחי, אסור להיתפס רק לרגע אחד בהיסטוריה. "אי אפשר שלא לחשוב שיש פה איזו שליחות, איזו שהיא דרך ארוכה. ממלכות אדירות נעלמו בתהום נשייה - ואנחנו כאן".

גאון, שיחגוג בחודש דצמבר את יום הולדתו ה-86, חזר בריאיון לילדותו בירושלים, כשחשש שהנאצים יגיעו לארץ ישראל. "הפחד הגדול היה שכוחות הציר יסגרו עלינו במלקחיים. זה היה נורא". בהמשך קישר את התחושה לאירועי ה-7 באוקטובר. "בארץ המקלט, שבה לעולם לא אמור היה לקרות מה שקרה בגלות - קרה הדבר האיום מכל. נכנסו לנו לתוך הבית ושלפו אותנו עם פיג'מות מן המיטות. רע מזה לא יכול להיות יותר".

במהלך השידור התפרסמה ידיעה לפיה אלון אוהל, הוא החטוף שמופיע לצדו של גיא גלבוע דלאל בסרטון שפרסם היום חמאס. "הקטסטרופה הגדולה היא הפיזור של החטופים", אמר גאון. "יש לנו מטוסים, טנקים, מוחות - הכול. אבל אין לנו את הנשק היחיד שיש לחמאס ואין לנו: חוסר האכפתיות לחיי אדם. אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה". גאון הוסיף כי הערך של "לא עוזבים פצוע בשדה" מחייב את המדינה. "אם החטופים לא יחזרו לכאן - נהיה כולנו לוקים בחסר, כארץ ערכית וכבית לעם היהודי".

את הריאיון ביקש גאון לסיים עם השיר "לא תנצחו אותי", אותו הקדיש מתוך אמונה עיקשת "שלא ינצחו אותנו, כי ככה אני מאמין".