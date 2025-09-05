רס"ן דובי יודקין, האח השכול ששירת כמפקד פלוגה בגדוד מגן דוד 8551 במילואים, הודיע על סיום תפקידו לאחר 500 ימי שירות מילואים מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'.

לדבריו, ההחלטה התקבלה בעקבות הקפאת שירותו עד לשנת 2049 בשל חקירת מצ"ח שמתנהלת נגד הפלוגה.

הפלוגה החרדית שהקים, לדבריו, "עברה היתקלויות, חיסולים, מעצרים ופעילויות נועזות בכל גזרה אפשרית". בתוך כך, במאי האחרון איבד יודקין את אחיו, סרן ישראל יודקין הי"ד, שנפל בקרב גבורה בצפון רצועת עזה. למרות האובדן הקשה, המשיך בשירותו מתוך תחושת שליחות.

"מה שגרם לי לסיים את תפקידי הוא הקפאת המילואים על ידי המשטרה הצבאית הארורה והמקוללת ובראשה הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי", כתב, והוסיף כי פנה לגורמים שונים במערכת הביטחון, אך לדבריו, לא נענה.

לדבריו, "כמוני יש עוד עשרות קצינים מפקדים ולוחמים שהמערכת יורקת, משפילה ומבזה באופן יומיומי על לא עוול בכפם תוך הכפשה וביזוי קיצוני". יודקין מסכם את דבריו באומרו כי ימשיך את המאבק מחוץ למערכת: "אמשיך בעשייה ציבורית ובמלחמת חורמה כנגד כל אלו שמעיזים לגעת בלוחמי צה"ל".