הקמפיין החדש דוברות

הקונסוליה הכללית של ישראל בניו יורק השיקה קמפיין הסברה חדש בכיכר טיימס סקוור במנהטן, לציון 700 ימים לטבח השבעה באוקטובר.

הקמפיין הוא חלק מסדרת יוזמות שמובילה הקונסוליה בשנה האחרונה תחת הקונסול אופיר אקוניס.

אקוניס אמר, "זה היום ה-700 לטבח המפלצתי, מעשה השטן המתועב בהיסטוריה האנושית, אחרי השואה, שבוצע על ממשיכי דרכם של הנאצים - החמאס. כל בן אנוש עם לב פועם בגופו לא יכול שלא להזדעזע מהטבח, שריפת המשפחות השלמות בעודם בחיים, אונס, עריפת ראשים ואיברי גוף אחרים על ידי המפלצות שפלשו היום לפני 700 יום מעזה - לישראל".

עוד הוסיף הקונסול, "48 חטופים בבית וסילוק מוחלט של חמאס מעזה - ברגע הזה תסתיים המלחמה ויחל שיקום הרצועה ללא השטן החמאסי בה עוד. 700 יום ומי שבעולם מבקר ומגנה את ישראל הוא עצמו סייען של החמאס".