לאחר למעלה מחמישה עשורים של שידורים בטלוויזיה הישראלית, נאלץ השדר הוותיק יורם ארבל להפסיק את עבודתו בעקבות אבחנת סרטן.

כעת, בגיל 83, הוא שב למיקרופון וחוזר לשדר משחקי כדורגל. בריאיון מיוחד ל"כאן חדשות", הוא מספר לראשונה על ההתמודדות עם המחלה והחזרה המרגשת למסך.

"התחלתי להרגיש משהו בבליעה, איזה קושי קטן. בדקנו, בדקנו, בדקנו, לא ראו כלום". לדבריו, רק לאחר זמן הצליח רופא לזהות את המוקד באמצעות ציוד מתקדם במיוחד: "בסוף רופא אחד עם מצלמה משוכללת מאוד ראה, במקום שאי אפשר לנתח". המחלה התגלתה באזור סמוך למיתרי הקול, והטיפול בקרינה גרם להופעת בצקת שפגעה ביכולתו לדבר.

השלב הקשה ביותר עבורו היה כאשר איבד כמעט לחלוטין את קולו. "לחשתי. לא יכולתי להוציא קול", תיאר ארבל, והוסיף בחיוך: "יורם הלוחש לכדורגל". לדבריו, הוא נשא עמו חשש עמוק שלא יוכל לשוב ולדבר כפי שהיה רגיל, אך לפני כחודשיים חש בשיפור: הקול החל לשוב אליו בהדרגה.

ארבל הדגיש כי המיתרים עצמם לא ניזוקו במהלך הטיפולים: "המיתרים נקיים לגמרי. אבל בגלל הקרנות והבצקת, המיתרים עדיין לא חזרו למצב הטבעי שלהם".