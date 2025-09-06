השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר התראיין הערב (מוצאי שבת) בתוכנית פגוש את העיתונות לעמית סגל ובן כספית והתייחס לכיבוש עזה, הרעת התנאים למחבלים בבתי הכלא וסירטוני התעמולה שמפיץ חמאס.

בהתייחס לסרטון מיום שישי של גיא גלבוע דלאל וגיא אהל אמר: "נורא ואיום. טרור פסיכולוגי מהמדרגה הראשונה. צריך לעשות הפוך ממה שחמאס מתכוון - הם אמרו, תפגינו, תשתקו את הרחובות, תיכנעו. צריך לכתוש את החמאס".

השר בן גביר התייחס לכך שחטופים שחזרו העידו כי הרעת התנאים בבתי הכלא, גרמה להרעת התנאים שלהם: "זו לוחמה פסיכולוגית שהחמאס מכניס להם. לפני בן גביר שעשה סדר בבתי הסוהר, לא אנסו, לא רצחו, לא טבחו, לא התעללו בבנות, אתם בסדר? החמאס פגע ואנס עוד הרבה לפני שביבי נתן לאיתמר בן גביר להפסיק את הקייטנה בבתי הסוהר. הם גם אמרו לא מעט פעמים, שכל פעם שהייתה הפצצה של לחיל הם פגעו בנו, אז לא נפציץ? צריך להפציץ, להרוג את החמאס ולעודד הגירה".

בן גביר הוסיף כי על פי המודיעין, הרעת התנאים בבתי הכלא גרמה לירידה בפיגועים, "כל ילד בעזה או ביו"ש רואה את התמונה של ברגותי ואומר לעצמו - אני לא רוצה להיות כמוהו".

השר בן גביר פירט את חזונו לרצועת עזה: "חסר לי ניצחון. אני רוצה שניכנס לכל עזה, נתיישב בה, נספח שטח. שילמדו -שיש מחיר ל-7 באוקטובר. עידוד הגירה מרצון - זה צו השעה. זה מה שצריך לעשות".