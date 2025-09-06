ארגון חוננו לסיוע משפטי, הפיץ השבת בבתי הכנסת, עלון מיוחד, לציון 25 שנה לפעילותו בעלון חשפו בחוננו שורת מקרים בהם סייע הארגון, הציגו את צוות עורכי הדין והעובדים, לצד ראיון עומק עם המייסד שמואל (זנגי) מידד ואשתו אתי.

בעלון מציגים בחוננו את סיפורו של הגיבור שובאל (שובי) בן נתן הי"ד, שנפל בקרב בלבנון לפני כשנה. שובי ומשפחתו נעזרו בחוננו, כשנה לפני נפילתו. בני המשפחה יצאו לטיול שבת, בסמוך ליישוב רחלים בשומרון, ומצאו עצמם מותקפים באבנים וסלעים בידי קבוצת "מוסקים" ערבים.

שובאל, אשר זיהה את הסכנה, חצץ בין המחבלים לבני משפחתו ובאמצעות נשקו הצבאי, ביצע ירי וחילץ את בני המשפחה מהאירוע. מהירי נפגע אחד המוסקים, ומאוחר יותר נפטר מפצעיו.

למרות שמדובר באירוע הגנה עצמית ברור, שובאל מצא את עצמו במעצר ובחקירות במצ"ח ובפרקליטות הצבאית, שם צוות חוננו נכנסו לסייע ולאחר מאבק משפטי וציבורי, שובאל הגיבור, שוחרר ממעצר ולאחר תקופה שב להילחם עם חבריו בחזית, עד לנפילתו בקרב גבורה בלבנון. אביו הרב דודו בן נתן ספד לו "אתה יצאת כל כך פגום משם, התעלית על עצמך ואמרת שזה לא משנה, פה נלחמים. איפה שנלחמים שם אהיה".

החזון של חוננו "הוא לא להיות"

בראיון עומק של מייסד ומנכ"ל הארגון שמואל (זנגי) מידד ואשתו אתי, משתפים המח הזוג את הקוראים על הקמת חוננו ועל פעילותו של הארגון לאורך השנים.

לסיום משתף מידד בחזון הארגון "פעם עיתונאי שאל אותי - מה החזון שלך? מה החזון של חוננו?, עניתי לו במשפט אחד - החזון שלנו הוא לא להיות. חוננו אנו מצפים, זה' יחון ויגאל אותנו. שנזכה להגיע למצב מתוקן כזה, של צדק, של אמת - מצב שבו לא צריך אותנו יותר".

