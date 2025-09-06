עימות בתוכנית "פגוש את העיתונות" בין עמית סגל לבין הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, על רקע ההפגנה האלימה השבוע בירושלים, שריפת הפח שגרמה לשריפת רכבו של איש מילואים.

סגל תקף את חלוץ על כך שהוא אינו מגנה את האירועים האלימים שמתרחשים במחנה שלו, וחלוץ השיב בציניות "אוי אוי אוי, איזה אסון. עמית, אתה מכיר טרור הרבה יותר טוב ממני" - רמיזה ברורה לעברו של אביו של סגל, העיתונאי חגי סגל.

סגל השיב במתקפה משלו: "וואו, מדהים, דיברת על המשפחה, מטורף. שיהיה ברור שאני פי אלף יותר גאה להיות הבן של אבא שלי מאשר אם חלילה הייתי הבן שלך".