מארגני הכנס השנתי של האיגוד האירופי לארכיאולוגיה (EAA), מהאירועים המרכזיים בעולם המחקר הארכיאולוגי, חזרו בהם מהחלטה מעוררת סערה, שלפיה חוקרים ישראלים לא יורשו להציג בכנס תחת שיוך מוסדי ישראלי.

ההחלטה, שנתפסה כהיענות ללחצים אנטי-ישראליים, עוררה תגובות חריפות בקרב אנשי מקצוע מהארץ ומהעולם.

הכנס, שננעל אתמול בבלגרד, מאגד אלפי חוקרים, מוסדות ועמיתים מקצועיים מיותר מ-80 מדינות, ונחשב לבמה המרכזית להצגת מחקרים וחידושים בתחום הארכיאולוגיה. ההודעה על הסרת השיוך המוסדי של המשתתפים הישראלים פורסמה זמן קצר לפני פתיחת הכנס, וגררה גינויים מקיפים.

פרופ’ אלכסנדר פאנטלקין מאוניברסיטת תל אביב, מראשי החוקרים הפועלים באתרי חפירה בשיתוף רשות העתיקות, פנה למארגנים במכתב תקיף ודרש את ביטול ההחלטה תוך פרסום התנצלות פומבית. אל קריאתו הצטרפו ארכיאולוגים נוספים מהארץ ומהעולם, שהתנו את השתתפותם בשינוי מיידי של ההחלטה.

הלחץ הניב תוצאה: בישיבת הוועד המנהל שנערכה ב‑1 בספטמבר, הודיעו המארגנים על חזרה מההחלטה ופרסמו הודעת התנצלות רשמית: "החלטתנו להסיר את השיוך המוסדי של המשתתפים מישראל התקבלה תחת לחץ זמן וללא מידע מספק. לאחר עיון מחודש, הבנו כי מדובר בפעולה נמהרת ושגויה. אנו מצרים עמוקות על כל פגיעה שנגרמה לעמיתינו".

בישיבת הסיום של הכנס, בה השתתפו שמונה חוקרים ישראלים, אושרה סופית ההחלטה לבטל את ההחרגה נגד מוסדות ישראליים.

שר המורשת, ח"כ עמיחי אליהו, בירך על ההישג ואמר, "אני מברך את הארכיאולוגים הישראליים על עמידתם האיתנה נגד אלו המבקשים להשתמש במורשת ובארכיאולוגיה כדי לטשטש את ההיסטוריה העשירה של עמנו בארץ, ולהשתמש בה ככלי פוליטי למטרות אנטישמיות. האירוע הזה מוכיח שעמידה נחושה מול גילויי אנטישמיות - היא הדרך היחידה".

פרופ’ פאנטלקין ציין כי ההתנגדות לחרם הייתה קריטית ואף הצליחה, אך הוסיף כי יש להמשיך ולעמוד על עקרונות דומים גם בזירות אחרות: "מי שחי בשלום עם החרמות של אוניברסיטת אריאל, שלא יתפלא שמחר יחרימו גם את אוניברסיטת תל אביב, חיפה והעברית".

כנס EAA נחשב לבכיר מסוגו באירופה ומאורגן מדי שנה עם מאות מושבים מדעיים, שיח בין-לאומי על מורשת וחפירה, והשתתפות בולטת של חוקרים ישראלים.