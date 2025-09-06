הרב שלום כתב ז"ל, משורר ומחנך ידוע, הלך לעולמו השבוע בבני ברק בגיל 94.

הרב כתב נולד בכ' טבת תרצ"א (1931) בבגדד שבעיראק. בילדותו, בגיל עשר, שרד את פרעות "הפרהוד" ביהודי עיראק בהן נהרגו עשרות יהודים.

בעקבות האירועים הצטרף למחתרת הציונית שפעלה להעלות יהודי עיראק לארץ ישראל, ובגיל עשרים עלה לישראל במסגרת "מבצע עזרא ונחמיה".

מיד עם עלייתו החל לנהל מוסדות חינוך דרך משרד החינוך, ולאחר מכן יצא לשליחות בצרפת לחיזוק החינוך היהודי. במשך עשרות שנים זכה להסמיך מאות מורים להוראה במכללת "מקור מעיינות", כאשר עיקרון החינוך שלו היה "אין ילד רע, יש ילד שרע לו".

הרב כתב חיבר ספרי שירה רבים והתמחה בחידוד השפה העברית. הוא חיבר שיר מיוחד לכבוד הרב יוסף חיים מבגדד (ה"בן איש חי") הבנוי על שמות ספריו, אותו הנחיל לתלמידיו מדי שנה בי"ג אלול - יום פטירת ה"בן איש חי".

הוא השאיר אחריו משפחה גדולה ומאות תלמידים הפזורים במוסדות חינוך ברחבי הארץ.