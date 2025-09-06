שני אזרחים ישראלים, גבר ואישה, חולצו במהלך השבת משטחי A בקלקיליה וביריחו - כך נמסר מהמנהל האזרחי.

מדובר בכניסות לא מאושרות לשטחים הנתונים לשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית, האסורות על פי חוק.

על פי ההודעה, המנהל האזרחי קיבל דיווח על גבר יהודי שנכנס לשוק בקלקיליה לצורך קניות, "תוך סכנה ממשית לחייו". כוחות המנהל פעלו במהירות לאיתורו, העניקו לו הגנה ראשונית ופעלו להסגרתו דרך ערוצי התיאום הביטחוני.

כמה שעות לפני כן, דווח למפקדת התיאום והקישור הצבאית ביריחו על ישראלית שנצפתה כשהיא מסתובבת בעיר. בעקבות הדיווח פעלו קציני היחידה להעבירה במהירות לידי כוחות הביטחון.

במערכת הביטחון הדגישו שוב כי "הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק, ומהווה סכנת חיים ממשית". עוד נמסר כי חילוץ האזרחים התאפשר בזכות ערוצי התיאום הביטחוני, אך בכל מקרה אין להסתמך עליהם - ויש להימנע מכניסה לאזורי סיכון.