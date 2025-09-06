425 בני אדם נעצרו במהלך הפגנה שנערכה (שבת) בלונדון, במחאה על החלטת ממשלת בריטניה להוציא את ארגון "Palestine Action" אל מחוץ לחוק.

ההפגנה, שהתקיימה בכיכר הפרלמנט, הייתה הגדולה ביותר עד כה מאז פרסום ההחלטה, וכללה כ-1,500 משתתפים שנשאו שלטים עם הכיתוב: "אני מתנגד לרצח עם. אני תומך ב-Palestine Action".

מהמשטרה נמסר כי העצורים חשודים בעבירות שונות, בהן תקיפת שוטרים והבעת תמיכה פומבית בארגון אסור. לפי ההודעה, השוטרים נתקלו בהתנגדות חריגה מצד חלק מהמפגינים, שכללה בין היתר השלכת חפצים, יריקות, בעיטות ואגרופים.

מנגד, מארגני ההפגנה - קבוצת "Defend Our Juries" - טענו כי מדובר בהפגנה לא אלימה, וכי השוטרים פעלו באלימות כלפי משתתפים שוחרי שלום, בהם קשישים.

ארגון Palestine Action הוקם בבריטניה בשנת 2020 במטרה להיאבק בתעשיית הנשק הבריטית ובקשריה עם ישראל. חברי הארגון מתמקדים בפעולות ישירות נגד מפעלי ייצור ונקודות שינוע של חברות נשק, ובעיקר נגד חברת אלביט מערכות, שלה סניפים בבריטניה.

במהלך שנות פעילותו, הארגון נודע בשורת פעולות מחאה חריגות שכללו פריצה לשטחי מפעלים, ריסוס כתובות, השחתת רכוש ואף חדירה לשטח בסיסי חיל האוויר הבריטי. לטענת פעיליו, מדובר במחאה לא־אלימה שמטרתה "לחשוף את אחריותה של בריטניה לפגיעה בפלסטינים".

בחודש יולי 2025 הכריזה ממשלת בריטניה על הוצאת הארגון מחוץ לחוק. המשמעות היא שכל תמיכה פומבית ב-Palestine Action - בין אם בפעילות ישירה, מימון או אף הצגת הזדהות - עלולה להוביל לעונשי מאסר ממושכים.