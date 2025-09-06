בית המשפט העליון של מדינת ניו יורק הוציא ביום שישי האחרון צו עצירה זמני נגד סגירת שש ישיבות חרדיות בברוקלין, כשבוע לאחר שהרשויות החליטו לבטל את הכרתן כמוסדות חינוך מוכרים.

המוסדות, הפועלים בשכונות בורו פארק וויליאמסבורג, נמצאו כבלתי עומדים בסטנדרטים החינוכיים הנדרשים מכיוון שאינם מלמדים מקצועות ליבה כמו מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

משרד החינוך שלח במאי הודעות להורים כי החל מיוני 2025 לא יוכרו המוסדות כמספקי חינוך חובה, ייפסק המימון הציבורי והשירותים הנלווים, ונדרשו ההורים למצוא חלופות לילדיהם.

בית המשפט דחה את עמדת הרשויות שטענו כי מוסדות שכבר נמצאים ב"רשימה השחורה" לא יכולים להיבחן מחדש תחת חוק חדש המאפשר מסלולי הוכחה חלופיים. השופט כינה גישה זו "שרירותית וקפריזית".

הפסיקה מאפשרת למוסדות להגיש בקשה חוזרת ולעבור הליכי הערכה מחודשים, במקום להיסגר מיידית. כמו כן, הם ימשיכו לקבל מימון ציבורי לשירותים כמו הסעות וחינוך מיוחד.

הקרב המשפטי החל לאחר תחקיר של "ניו יורק טיימס" ב-2022 שחשף כי אלפי תלמידים בישיבות יוצאים ללא ידע בסיסי באנגלית ומתמטיקה. בעקבותיו זיהתה העירייה 18 מוסדות שאינם עומדים בדרישות החינוך החובה.