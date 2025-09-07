הרשויות בצרפת עצרו נער בן 17 בחשד לתכנון פיגועים בקנה מידה גדול, שאיימו על שגרירויות ומוסדות ממשלתיים - כולל שגרירות ישראל ונציגויות של בריטניה וארה"ב.

סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה כי מעצרו של הנער, בוצע סמוך לבית הוריו, לאחר שניסה להימלט מהשוטרים.

חיפוש בבית חשף שבועת נאמנות של החשוד לארגון דאעש ומחברת שכללה הסברים כיצד לייצר פצצות מתוצרת עצמית.

על פי החשד, הנער תכנן לפגוע לא רק בנציגויות זרות, אלא גם במטה משרד הפנים הצרפתי, במספר משרדים של כלי תקשורת בפריז ובמבנה הפרלמנט האירופי בשטרסבורג.

גורמים במערכת הביטחון הצרפתית טוענים כי החשוד הודה במיוחס לו ואף פירט היכן תכנן לבצע מעשי טרור בשם דאעש.