ח"כ סוכות בביקור הלילה במעלות חלחול ללא קרדיט

יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני איו"ש, ח"כ צבי סוכות, הגיע הלילה (מוצאי שבת) לביקור במעלות חלחול שבצפון הר חברון, במטרה לעודד את המשפחות המתגוררות במקום ולחזק את עמידתן במסירות למען ההתיישבות בארץ ישראל.

סוכות היה בין הראשונים שנאבקו על הקמת נקודת ההתיישבות במעלות חלחול לפני כ-16 שנה, לצד פעילי תנועת "נחלה". במהלך הביקור העלה זיכרונות מן השנים הראשונות, שבהן נאלצו המתיישבים להתמודד עם פינויי מג"ב וקשיים רבים בניסיון ליישב את המקום שוב ושוב.

סוכות תיאר את הלילות הקפואים שבהם ניסה להחזיק מעמד, כשכל הדלקת מדורה לשם התחממות סימנה לכוחות הביטחון את הנוכחות שלו ושל חבריו שהובילה באופן מיידי לפינוי. "נאלצנו לבחור בין הדלקת מדורה כדי להתחמם לבין או להישאר במקום בחשאיות מוחלטת ולסבול מקור האימים ששורר שם".

עוד סיפר על ההתנכלות היומיומית שחוו: "לאחר מאמץ מילאנו ג'ריקן של 20 ליטר מים והבאנו אותו ברכב ישן למעלה ההר. שם תפס אותנו שוטר ורוקן מול עינינו את כל המים". למרות התסכול, הדגיש סוכות כי המאבק והעקשנות משתלמים, וכי רק בדרך זו נבנות עוד ועוד נקודות התיישבות.

בסיום דבריו חיזק את המתיישבים במעלות חלחול ואמר כי בזכות האמונה בצדקת הדרך, במסירות ובעקשנות, זכה המקום להכרה רשמית כיישוב מן המניין - הישג שבעבר איש לא האמין שיתממש.

כזכור, במהלך מדיני חסר תקדים, אישרה הממשלה לפני מספר חודשים, את הקמתם של 22 יישובים חדשים במרחבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן.

את המהלך ההיסטורי הובילו שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, וזכו לתמיכתו המלאה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וכלל שרי הממשלה.

בין היישובים שאושרו נמצא כאמור מעלות חלחול הממוקם בהר חברון, קרוב לעיר הפלסטינית חלחול, על דרך המקשרת בין גוש עציון לקריית ארבע. היישוב, בגובה של כ-1,013 מטר מעל פני הים ונקרא על שם העיר המקראית חלחול הסמוכה.