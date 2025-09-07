מחאה עזה פרצה במדינת ג'ורג'יה בעקבות החלטה לקיים בחירות חוזרות לסנאט המדינה ב-23 בספטמבר - היום הראשון של ראש השנה.

המצב נוצר לאחר שהבחירות הראשונות במחוז 21 לא הניבו זוכה ברוב מוחלט. המועמדת הדמוקרטית הובילה עם כ-40% מהקולות, בעוד המועמד השני קיבל למעלה מ-17%, מה שהצריך בחירות נוספות.

ועדת הבחירות קבעה את הסיבוב השני ליום החג, צעד שזוכה להתנגדות עזה של הקהילה המקומית. מנהיגי יהודי אטלנטה טוענים כי הפעולה פוגעת בזכויות הדמוקרטיות של מצביעים שומרי מסורת.

"מדובר בהדרה של אזרחים על בסיס דתי", הכריז מיכאל ג'ייקובס מהמועצה היהודית המקומית. לדבריו, יהודים רבים לא יוכלו להגיע לקלפיות.

המועמדת המובילה עצמה הביעה ביקורת על התיזמון והצטרפה לקריאות לשינוי המועד. היא טוענת כי הצעד עלול לפגוע בייצוג הקהילה היהודית בפוליטיקה המקומית.

הבחירות נועדו למלא את מקומו של סנטור רפובליקני שעבר לתפקיד ממשלתי חדש בוושינגטון. התוצאה צפויה להשפיע על מאזן הכוחות בסנאט המדינה.

כפתרון זמני, פעילי הקהילה מעודדים בוחרים יהודים להצביע מוקדם בין 13-19 בספטמבר. עם זאת, הם טוענים כי זו אינה תחליף הולם להצבעה ביום הקבוע ודורשים רגישות רבה יותר בעתיד.