משרד הפנים אישר את תקציבי עיריית צפת לשנות הכספים 2024-2025, לאחר חמש שנים בהן לא אושר תקציב לעיריה.

המהלך מסמן נקודת מפנה בהתנהלות הכלכלית של העיריה ומחזיר לה יציבות פיננסית לטווח הארוך.

תקציב 2024 קיבל אישור עם גרעון מובנה של 11.5 מיליון שקל, בעוד שתקציב 2025 מתכנן גרעון מצומצם יותר של 4.2 מיליון שקל - ירידה של 64% בהשוואה לשנה הקודמת. היעד הוא לסיום שנת הכספים 2026 ללא גרעון, לראשונה מזה שמונה שנים.

היקף התקציב הכולל עומד על כ-335 מיליון שקל בשנה. אישור התקציב מסיים תקופה ממושכת של מחסור תקציבי שהגביל את פעילות העיריה וגרם למוסדות פיננסיים להגביל את שיתוף הפעולה עמה.

השלכות האישור רחבות. העיריה צפויה לחזור למערכת יחסים תקינה עם הבנקים, מה שיאפשר קבלת אשראי והלוואות בתנאים משופרים. כמו כן, ספקים וקבלנים שהגבילו את פעילותם עם העיריה צפויים לחזור לעבוד עמה, מה שיאפשר חידוש פרויקטים שהוקפאו.

ראש עיריית צפת הרב יוסי קקון ציין כי "מדובר בחותמת רשמית לתהליך ההבראה הכלכלית של העיריה. לאחר שנים ארוכות של חוסר ודאות והקפאת פרויקטים, התקציב זוכה לאישור מלא".

אישור התקציב מאפשר פתיחת פרויקטים חדשים בתחום התשתיות ושיפור השירותים העירוניים. בנוסף, הוא צפוי לשפר את דירוג האשראי של העיריה ולהקל על גיוס משקיעים ותמיכות חיצוניות.

המהלך מגיע לאחר חתימת הסכם גג שנחתם בחודשים האחרונים וצפוי להכפיל את אוכלוסיית העיר. עם חזרת היציבות התקציבית, צפת מתכוננת למסלול צמיחה כלכלית ופיתוח עירוני מתמשך.