שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיעו הבוקר (ראשון) על הקמת ועדה ציבורית משותפת, שתעסוק בהרחבת המענה הלאומי לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. ההחלטה התקבלה על רקע הגידול החריג במספר הפצועים במלחמת "חרבות ברזל".

על פי הערכות אגף השיקום במשרד הביטחון, עד שנת 2028 יטופלו באגף כ-100 אלף פצועים, בהם כ-50 אלף פצועי נפש - מספר חסר תקדים בתולדות מלחמות ישראל.

בראש הוועדה יעמוד פרופ' שלמה מור יוסף, ולצדו ישמש כסגן פרופ' יצחק שפירא, סגן מנהל בית החולים איכילוב.

בהרכב הוועדה נכללים גם ראש אגף השיקום במשרד הביטחון לימור לוריא, יו"ר ארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קלימן, נציגי משרד האוצר, נציגי צה"ל ומומחים בתחומי השיקום ובריאות הנפש.

בין סמכויות הוועדה: בחינת תהליכי ההכרה בנכי צה"ל וייעולם, קידום שירותי טיפול רפואי ושיקום, בדגש על שילוב בתעסוקה, בחינת מבנה התגמולים, הרחבת התמיכה בבני משפחות הפצועים, והגדרת אחריות משותפת עם גורמי ממשלה והמגזר האזרחי.

כ"ץ מסר: "לצד הגבורה בשדה הקרב, אנו נדרשים כיום להתמודד גם עם האתגרים הכבדים של פציעות הגוף והנפש. פצועי ופצועות צה"ל הם שליחי הציבור של כולנו, והחובה הלאומית היא להבטיח להם שיקום מלא, ללוות אותם ולתמוך בהם לאורך כל הדרך. ההחלטה על הקמת הוועדה הציבורית נובעת מהבנה עמוקה של מחירי המלחמה ושל הצורך ההולך וגדל, והיא נועדה להרחיב את המענים ולתת מענה אמיתי - רפואי, רגשי ותעסוקתי - מתוך אחריות מוסרית וחברתית למדינה כולה. לא נשאיר אף אחד מאחור".

סמוטריץ' הוסיף: "חובתנו כלפי פצועי צה"ל היא מוחלטת, הם חוד החנית הערכי של עם ישראל, והאחריות שלנו היא להעניק להם את הטיפול, השיקום והליווי הטובים ביותר בלי בירוקרטיה מיותרת ובלי עיכובים. המהלך להקמת הוועדה הוא צעד משמעותי בדרך ליצירת מענה לאומי מקיף, מותאם למציאות החדשה, אשר ישלב את כל זרועות המדינה יחד. נבטיח שהתקציבים והמשאבים הנדרשים יועמדו לרשותם, כדי שכל לוחם ולוחמת שפצעו את גופם ונפשם למען כולנו יוכלו להשתקם, לחזור לחיים מלאים ולהשתלב בחברה ובתעסוקה באופן המיטיב ביותר".