מכון "עומק הקשר", בראשות נחמה ביטקובר, חוגג הישג משמעותי של 2,000 חתונות, מתוך הודיה גדולה לקב"ה.

לרגל האירוע מזמין המכון לכנס בוטיק ייחודי המיועד לנשות חינוך, מטפלות, מאמנות, מחנכות, מרצות במדרשות וכל מי שמלווה מבקשות זוגיות.

בכנס תיחשף הגישה המהפכנית שהפכה את תהליך הליווי הרגשי לקראת חתונה - משיח על "בעיות" - למיקוד בכוחות הפנימיים והנשמתיים של המאמנת, ולאחר מכן של המתאמנת ומבקשת הזוגיות.

מכון "עומק הקשר" הוא מרכז מקצועי ותיק לאימון רגשי לקראת זוגיות וחתונה. בראש המכון עומדת נחמה ביטקובר, שפועל מזה למעלה מ-19 שנים. דרך שיטה ייחודית המשלבת אימון רגשי מעמיק עם כלים מעולמות הטיפול והייעוץ הזוגי, ליוו במכון מעל 2,000 בנות להקים בתים בעם ישראל.

המכון לא רק מלווה תהליכים רגישים ומקצועיים למבקשות זוגיות, אלא גם מפעיל מסלול הכשרה למאמנות רגשיות, ומציע סדנאות וכלים פרקטיים שמאפשרים להפוך את הכישרון הטבעי לאימון לפרנסה מכובדת. בשנים האחרונות פעילות המכון התרחבה ובמסלולי ההכשרה הוכשרו מאות מאמנות, וגם מאמנים גברים, לליווי מבקשי זוגיות בכל רחבי הארץ.

כעת מזמינים במכון "עומק הקשר" נשים שנושא הרווקות קרוב לליבן להשתתף בכנס דיגיטלי יחיד מסוגו, שיתקיים בעז"ה ביום ראשון, כ"א אלול (14.9) בשעה 20:00, באמצעות זום וללא עלות.

הכנס מיועד לכל מי שמלווה רווקות בתהליך חיפוש זוגיות - נשות מקצוע, מטפלות, מורות, מאמנות, אנשי ציבור, שדכניות ועוד. במהלך השעתיים תועבר ידע מעשי, כלים יישומיים ותובנות עמוקות שיכולים לשדרג את הייעוץ והליווי שהן מעניקות.

בכנס יוצגו שיטות לאבחון חסימות רגשיות שמונעות חתונה, ייבחן מדוע בחורות איכותיות אינן מקבלות הצעות מתאימות, ותוצג הדרך להפוך את השליחות למקור הכנסה באמונה ובמקצועיות. האירוע ילווה בקטעי תיאטרון מרגשים מתוך עבודת המרכז.

