בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קיבל היום (ראשון) את עתירת האגודה לזכויות האזרח ועמותת "גישה" נגד שירות בתי הסוהר והמדינה, וקבע כי יש להבטיח אספקת מזון נאותה לאסירים ביטחוניים.

העתירה הוגשה לאחר שעם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" שונתה מדיניות ההסעדה בבתי הסוהר, והאסירים הביטחוניים איבדו את האפשרות לרכוש מזון בקנטינה. מאז תלויים האסירים לחלוטין במנות שמספק שב"ס.

פסק הדין המלא של בג"ץ

העותרות טענו כי האסירים סובלים מרעב ותת-תזונה, והציגו עדויות ותצהירים על ירידה במשקל.

בית המשפט ציין כי "תמונת המצב שהצטיירה בפנינו הצביעה על אינדיקציות לכך שאספקת המזון לאסירים במתכונת הנוכחית אינה מבטיחה במידה מספקת את העמידה בסטנדרט החוקי הלכה למעשה".

השופטת דפנה ברק-ארז, שאליה הצטרף השופט עופר גרוסקופף, קבעה כי המדינה מחויבת לא רק לקבוע תפריטי מזון אלא גם לוודא כי בפועל כל אסיר מקבל מזון בכמות ובהרכב הנדרש לשמירה על בריאותו. לדבריה, "אספקת מזון אינה אמצעי ענישה ואין לערב במסגרת גיבוש התפריט שיקולים שאינם ממין העניין".

השופט דוד מינץ נותר בדעת מיעוט וסבר כי על פי הנתונים שהוצגו, המדינה עומדת בחובותיה וכי אין מקום להתערבות בג"ץ.

פסק הדין מחייב את המדינה ושב"ס לנקוט צעדים מיידיים שיבטיחו עמידה בחוק, כולל ביצוע מעקב רפואי ותזונתי מתמשך על מצב האסירים.

בפסק הדין נכתב כי על שב"ס "לגבש תפריטי מזון שיעמדו בסטנדרט החוקי שנקבע ולקיים מעקב עתי אחר נתוניהם של האסירים הביטחוניים. כן יש לוודא שחלוקת המזון תבטיח בפועל את גישתו של כל אסיר למזון שהוקצה לו בהתאם לתפריטי שב"ס, וכן תאפשר תוספת מזון כאשר זו נדרשת בהתאם לצרכיו ולנתוניו האישיים של האסיר".

לסיום נכתב כי שב"ס יחוייב "לנקוט בצעדים המבטיחים כי גם לאסירים הביטחוניים יסופק מזון המאפשר תנאי קיום בסיסיים בהתאם לדין".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "שופטי בג"צ, אתם של ישראל? לחטופים שלנו בעזה אין בג"ץ שמגן עליהם. לנוחבות הרוצחים, החוטפים והאנסים המתועבים, יש לבושתנו בג"ץ שמגן עליהם. נמשיך לספק למחבלים הכלואים בבתי הסוהר את התנאים המינימליים ביותר הקבועים בחוק".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מסר: "כבר הורגלנו ששופטי בג"ץ אינם מסתפקים בתפקידם השיפוטי ומשתלטים על ניהול המדינה. מתברר שגם זה לא מספיק, ומעכשיו הם גם הכתירו את עצמם לשופטים במאסטר שף. שופטי בג"ץ, או בתוארם החדש - הדיאטנים העליונים, מצאו מתכון שאין דומה לו בעולם למוסר מעוות. בעוד החטופים מורעבים במנהרות, צמד שופטים בבג"ץ מחייבים להשביח את המזון הניתן לגרועים שבמחבלים. פסק הדין הזה הוא הוכחה אחת יותר מדי, למי שעוד צריך הוכחה, לעוצמת הנזק שגורם בית המשפט העליון לבטחון ישראל".

"זה מה שקורה כששופטים מתמנים במועדון סגור. לכן עמדתי על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואני ממשיך לעמוד על כך שהמינויים הבאים לבית המשפט העליון יראו אחרת. אנו זקוקים לשופטים שמה שעומד לנגד עיניהם הוא בטחון אזרחי ישראל ועשיית צדק, ולא הרצון להתקבל בכבוד בחוגי המשפטנים הפרוגרסיבים והצבועים ברחבי העולם".

יו"ר מפלגת הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר "החטופים שלנו נמקים במנהרות החמאס ושופטי בג"צ המנותקים דואגים לאיכות החיים של מחבלי הנוחבה.

קשה להאמין שזה אמיתי. זה כאילו השופטים מתעקשים לעזור לנו להסביר לכל מי שעוד לא הבין שמערכת המשפט הישראלית רקובה, מנותקת, ומושתת על ערכים מעוותים ודורשת תיקון שורש עמוק".

מפורום 'בוחרים בחיים' של משפחות שכולות ונפגעי הטרור נמסר: "בג"ץ שוב בוחר להיטיב עם המחבלים במקום לעמוד לצד משפחותינו השכולות ונפגעי הטרור. העיסוק של שופטי בג"ץ בארוחות של מרצחים נתעבים הוא יריקה בפרצוף של מי ששילמו את המחיר היקר ביותר - המשפחות שיקיריהם נרצחו בדם קר. כבני משפחות שכולות ונפגעי טרור אנו מצפים מבג"ץ להתרכז בהגנה על אזרחי ישראל, ולא לעסוק בקולינריה של מחבלים רוצחים ובמדיניות שמנהיג השר ושירות בתי הסוהר".

עורך דין יהודה פואה, יו"ר בצלמו שייצג בדיון משפחות חטופים, מסר: "מצער ומקומם שבג"ץ לא מחמיץ הזדמנות לעזור לאויב. כשבית המשפט מוכן לשמוע רק את טענות החוטפים ומתעלם לחלוטין מטענות הנחטפים לא ניתן לקרוא להליך הזה 'משפט'".