האדמו"ר מויז'ניץ אושפז אמש בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שחש חולשה כללית במהלך השבת.

בחסידות ויז'ניץ נמסר היום כי הבדיקות יצאו תקינות, אך האדמו"ר יישאר בבית החולים להשגחה רפואית. בעקבות האשפוז בוטלה קבלת הקהל לימים הקרובים, לפחות עד יום שלישי.

ביום שלישי האחרון הגיע האדמו"ר לבית החולים לבדיקות שגרתיות, ובמהלך הביקור עלה לבקר את גיסו האדמו"ר מבעלזא שהתאושש מניתוח שעבר.

לפני כחודש עבר הרבי מויז'ניץ פרוצדורה רפואית בגרמניה לאחר ניתוח מורכב שעבר ערב חג הפסח בלוס אנג'לס.

בחסידות ביקשו להעתיר בתפילה להחלמתו. שמו לתפילה: רבי ישראל בן לאה אסתר.