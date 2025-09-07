רס"ן ג' באירוע הסיום ערוץ 7

רס"ן ג', שנפצע בראשו במהלך הקרבות ואיבד את ראייתו, סיים היום (ראשון) את הש"ס בטקס חגיגי של הרבנות הצבאית בבנייני האומה בירושלים.

ג', ששב לפקד על פלוגתו לאחר הפציעה ולאחר שראייתו חזרה באופן חלקי, ממשיך עד היום להתמודד עם פגיעה בעיניו אך למרות זאת בחר לשוב לשדה הקרב. הוא התייצב בפני מאות לוחמים וסיפר על הדרך הארוכה שעבר משלב הפציעה ועד חזרתו ללימוד התורה.

"עם ראייה או בלי ראייה אנחנו ממשיכים בדרך היומי וכך הקריא לי אבי את הגמרא", אמר והוסיף בהתרגשות "שבתי לראות ולפקד על הפלוגה כדי להמשיך את נצח המלחמה. כמו בקניין התורה גם במלחמה - נקנית בכוח, עוד יעד, עוד מחבל, עוד מנהרה".

הטקס התקיים במעמד הרב הצבאי הראשי ובו השתתפו מאות לוחמי צה"ל. ג' חתם את דבריו בברכה, "יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, לניצחון עמנו, לשובם של החטופים ולהחלמתם של כל הפצועים".