עו"ד רום מתייחס לעדות ללא קרדיט

בסוף השבוע נעצר חשוד נוסף, חמישי במספר, בידי שירות הביטחון הכללי, תוך שהוטל עליו איסור מפגש עם עורך דין.

רק אמש (מוצאי שבת) הוסר האיסור, והחשוד פגש לראשונה את עורך דינו, עו"ד נתי רום מארגון חוננו.

במהלך הפגישה תיאר הנער את התנאים הקשים שבהם הוחזק ואת מה שהגדיר כ"התעללות" מצד חוקרי השב"כ. בעקבות השיחה עמו, פנה עו"ד רום לבית משפט השלום בפתח תקווה בדרישה לשחררו לאלתר, תוך שהוא מצביע על פגיעות חמורות בזכויותיו.

רום מתאר בבקשה שהגיש את התנאים בהם מוחזק ונחקר החשוד: "תנאי המעצר של המשיב חורגים מכל צד ופינה בחוק. חקירותיו של המשיב מתבצעות כשהוא אזוק במשך שעות ארוכות - ללא כל הצדקה, דבר המסב לו כאב וסבל רב. חוקרת יושבת בצמידות למשיב תוך ניצול עובדת היותו נער דתי תורני, ומטיחה יחד עם חוקר נוסף עלבונות מיניים ופגיעות מיניות, דברים העולים כדי עבירת מעשה מגונה שבסעיף 348 לחוק העונשין. בין היתר הטיחו החוקרים במשיב כביכול נערה כלשהי מההתיישבות הרתה לו".

"לתא בו שוהה המשיב נכנס 'חשוד' אשר השתין על רצפת התא והפך את תא המעצר הקטנטן לתא סירחון מזוהם, בשל כך המשיב ממעט באכילה ושתייה בצורה קיצונית הפוגעת בבריאותו וזאת על מנת להפחית עד כמה שניתן את הצורך שלו בבית השימוש. בנוסף, "חשוד" בן מיעוטים, או לכל הפחות שהעמיד פנים של בן מיעוטים, נכנס לתא הקטן של המשיב כדי להלך עליו אימים", תיאר רום.

לסיום מסר: "נדהמתי לשמוע ממרשי על האמצעים הקשים והבלתי נתפסים בהם הוא מוחזק, את החקירה הקשה והלא חוקית אותה עבר בה הופעלו אמצעים אסורים, ודאי במדינה דמוקרטית. אנו נגיש תלונה למבת"ן וביקשנו באופן דחוף בקשה לעיון חוזר בבית המשפט שיורה על שחרורו. הגיע הזמן לעצור את השימוש באמצעים קשים נגד ציבור המתיישבים ובפרט שאין הלימה בין החשדות לבין השימוש באמצעים, בעוד שמחאות אחרות מטופלות באופן רך בהרבה. אסור למשטרה ולשב"כ להשתמש באמצעים אסורים כנגד נחקרים".