צביקה מור, אביו של איתן החטוף בעזה, מביע בראיון לערוץ 7 תרעומת על מפיקי 'אולפן שישי' בערוץ 12 בעקבות מיזם משותף לערוץ ולמטה המשפחות ששודר בשבת.

את הדברים אומר מור בכנס מיוחד אליו הוזמן לשוחח עם חיילים ביום לימוד שארגנה הרבנות הצבאית לחיילי יחידות שונות.

"אנחנו עוסקים בבניין הרוח. אנו יודעים שמלחמה היא בין שני קולקטיבים ומי שרוחו חזקה יותר ינצח. אז אנחנו עסוקים בלהגביר את הרוח ולהתחבר לשורשים שלנו דווקא בחודש אלול", אומר מור.

"אנחנו עושים כאן את הדבר הנכון ומתמלאים בכוחות. אדבר על הערך של הניצחון. ניצחון הוא מה שמשיב את החטופים וגם מבטיח את שלום הדורות הבאים".

בהתייחס לשידור בערוץ 12 אותו הוא מגדיר כ"אירוע מביש", מספר מור כי בוצע פרויקט למען המשפחות, ובו תיארו את כלל המשפחות כעומדות יחד, וכאשר פנו אליו ולאנשי פורום תקווה המענה היה שלא יוכלו להשתתף באירוע מאחר והוא משודר בשבת. עוד מלין מור על כך שאנשי ההפקה של ערוץ 12 לא סיפרו שמדובר בהפקה משותפת להם ולמטה משפחות החטופים. "חבל שזה כך, אבל לא ישתיקו אותנו".

באשר להמשך המלחמה קורא פורום תקווה לשיקול דעת לקראת השלב הבא של הכניסה לעזה. "הלקחים של מרכבות גדעון א' אמורים להיות ידועים ומיושמים במרכבות גדעון ב'. אנחנו חוששים שלא כך הם פני הדברים. אגיד באופן אישי שיש לי חשש שגורמים גם בתוך הצבא עסוקים בלפנצ'ר את המלחמה הזאת, לגרום לכך שהיא לא תצליח ושנלך לעסקה מסיבות פוליטיות שונות. אנחנו כמובן נעמוד על המשמר שזה לא יקרה.

"יש לנו דרישה מאוד פשוטה, כדי להשיג הכרעה צריך להפריד בין האוכלוסייה לבין החמאס וצריך לתפוס את השטח שליטה מלאה, ואם אנחנו נסגור את הברז שמוביל את המים לעיר עזה, זה יעזור לאוכלוסייה, לאנשים ולילדים לצאת החוצה לדרום, לקבל מים, מזון, וכל מה שהם צריכים, וכמובן יכניע את חמאס שאין לו מאגרי מים", מדגיש מור.

הוא מתייחס צביקה מור לשיחות שקיבלו משפחות חטופים מקצינים מצה"ל ובהם אזהרה מהסכנה הגוברת לחטופים במבצע קרקעי שנכנס פנימה לעיר עזה. מור מספר כי גם הוא קיבל שיחת טלפון שכזו. "צה"ל נמצא באזורים שבהם יש חטופים ובכל זאת אנחנו סומכים על צה"ל שיעשה את מה שצריך, ואנחנו בטוחים שהסיכוי הכי גבוה שנראה את הילדים שלנו יהיה כשחמאס יבין שאנחנו נלחמים בכל הכוח ובאים להשמיד אותו ושיש לו פתח מילוט אם ימסור לידינו את יקירינו, ייצא החוצה בידיים מורמות יזרוק את הנשק ויגלה למדינה שלישית. לכן אנחנו מאמינים שזה הסיכוי הכי טוב שיש כדי להציל את החטופים שלנו".