200 שקל בחתונה? בציבור החרדי זה בכלל לא על הפרק טיקטוק ערוץ 7

סערה התעוררה ברשת בעקבות סרטון שפרסמה יוצרת התוכן אודיה פינטו, בו הביעה זעם על אורח שהביא לחתונתה "רק" 200 שקלים. הסרטון הפך לדיון רחב סביב השאלה כמה כסף ראוי לתת במעטפה.

בעוד בציבור הכללי והדתי נהוג להעניק סכומים גבוהים יחסית, במגזר החרדי, בעיקר בקרב אשכנזים, המסורת שונה לחלוטין. שם כמעט ולא נוהגים לתת מעטפות, ללא קשר לקרבה בין האורח לבין בני הזוג.

בטיקטוק של ערוץ 7 פירטנו בנתונים: במגזר החרדי ההדגשה היא על השמחה עצמה. המוזמנים מגיעים לברך ולהתברך, ולא על מנת "לכסות" את עלות האירוע. קרובי משפחה וחברים קרובים ישתתפו כבר בחופה ובסעודה, המוגשת במחירים סבירים יחסית - בין 60 ל-150 שקלים למנה.

קרובים רחוקים וחברים נוספים מצטרפים לריקודים בלבד. הם שמחים עם החתן והכלה, אוכלים משהו קטן כמו קיגעל, טשולנט או עוגה, ורואים בכך חלק מהשמחה.

בני הזוג מצדם רואים זכות בהזמנת כולם, מבלי לצפות לקבל החזר על ההוצאות, כפי שאין מצפים מאורחים בארוחת ערב בבית לשלם על האוכל.