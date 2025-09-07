באירוע 'הדרן עלך' שארגנה הרבנות הצבאית הראשית לחיילים מיחידות צה"ל השונות, השתתף גם ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, ששוחח עם החיילים וחיזק את רוחם.

לשאלת ערוץ 7 אודות חשיבות האירוע המיוחד מפנה אותנו הרב מדן לחיילים עצמם. לעומת זאת באשר לחשיבות האירוע עבורו עצמו, מרחיב הרב מדן ואומר: "לראות פה אלפי חיילים ששומרים עלינו, שלוחמים את המלחמה שלנו ושבאים לשמוע שיחת הכנה לימים הנוראים, החיבור הזה בין שני הדברים האלה, ההכנה שלנו לפגוש את ריבונו של עולם בימים הנוראים בתפילה ובתורה שלנו, ויחד עם המלחמה שהם מנהלים בכזאת מסירות נפש, אני יודע כמה זה חשוב לי. זה דבר שאי אפשר לתאר את הגודל שלו".

על רקע השיח על שחיקה בכוחותיהם של הלוחמים, עולה שאלת השחיקה הרוחנית והרב מדן אינו שולל זאת. "עלולה להיות שחיקה רוחנית, אבל כאן אני לא רואה שום דבר ממנה. כאן אני מגלה התעוררות עצומה לקראת ראש השנה. גם אם חלילה תהיה שחיקה, בסופו של דבר הם ישובו לישיבות ויקבלו את הכול חזרה. אבל דומני שבמסירות נפש שהם מגלים עכשיו, אי אפשר לגלות שום שחיקה רוחנית בשיח שלהם עם הקדוש ברוך הוא בכל ובכל שעה".

הרב מדן אינו מתרשם משיח ההשתמטות מגיוס ומתאר את הלוחמים שהוא פוגש בכנס המיוחד, חיילים עטורי פיאות ובמראה שלא ניתן היה לשער שהוא מראה של לוחמים המגנים על עם ישראל. "אותם אני רואה וכרגע אני מלא מהם ולא מכאלה שעדיין לא עושים את זה וכולנו מקווים שגם הם יבואו".

על קריאתו לגיוס מדגיש הרב מדן כי קריאתו מכוונת בראש ובראשונה ללומדי התורה בשל חובתם התורנית לחבור למצוות עזרת ישראל. "אני חושב שהראשונים שצריכים להתגייס הם הלמדנים הגדולים ועובדי ה' הגדולים, למצווה הגדולה הזו שהיא ביטוי של כל תלמוד התורה שלנו. הטובים ביותר והלמדנים ביותר הם אלו שצריכים להתגייס ראשונים".

"אני קורא לטובים ביותר שימשיכו בדרכם של תלמידי רבי עקיבא. שהיו למדנים גדולים והיו גם לוחמים גדולים למען חירות ישראל", שב ומדגיש הרב מדן המתייחס גם לפציעתו הקשה של בנו בקרבות. "אלישע הצליח לעורר אנשים רבים בארץ הזאת. גם לכל מה שקשור באחדותו של עם ישראל וגם לאמונה בקדוש ברוך הוא. אני עומד ומשתאה ואני אומר איך לא ידעתי ואיך לא הכרתי שיש לי כזה כוח שצמח לי בבית".